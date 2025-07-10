Руководитель «Зелёного сада» подтвердил безопасность воды в Борковском затоне

Андрей Оришкевич, управляющий директор компании «Зелёный сад», пообщался с журналистами во время бесплатных тренировок на сап-досках. Эти занятия были организованы для жителей Рязани в преддверии фестиваля «Рязанское Лукоморье».

«В начале строительства ЖК «Окская стрелка» мы несколько раз проводили анализы воды в Борковском затоне. Нашей главной целью было убедиться, можем ли мы использовать территорию затона для пляжа, для купания людей. Вода соответствует требованиям безопасности», — заявил Андрей Оришкевич.

При этом он отметил, что некоторые активисты, в частности руководитель рязанского ВООПиК Игорь Кочетков, распространяют в соцсетях недостоверную информацию о состоянии воды. Эти сообщения не подкреплены официальными документами, а их авторы могут впоследствии удалить свои посты. Подобные действия, по словам Оришкевича, создают ненужную панику и мешают жителям спокойно отдыхать и заниматься спортом.

Компания «Зелёный сад» уделяет особое внимание экологическим вопросам. Проверка воды проводилась даже во время весеннего паводка, и аккредитованная лаборатория подтвердила её безопасность для купания.

Экологическая обстановка в микрорайоне Борки продолжает улучшаться: строительный грунт вывезен и заменен чистым песком, а в прибрежных барханах теперь гнездятся ласточки. Руководство компании временно приостановило строительные работы, чтобы не тревожить птиц в период выведения птенцов.