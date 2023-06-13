Руководитель УФНС по Рязанской области может стать сенатором

Глава Управления ФНС по Рязанской области Вячеслав Морозов планирует участвовать в довыборах в законодательное собрание региона по округу Станислава Подоля, ушедшего в отставку. Депутатский мандат позволит Морозову стать сенатором от Рязанской областной думы.

Подать документы для участия в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №10 глава УФНС может на текущей неделе, – пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в законодательном собрании и собеседник, близкий к органам власти Рязанской области.

В случае избрания Вячеслав Морозов будет делегирован в Совет Федерации, где Рязанская облдума не имеет своего представителя с 16 ноября 2022 года. Предыдущий сенатор от рязанского парламента Игорь Морозов досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Региональное управление ФНС Вячеслав Морозов возглавляет с января 2014 года.