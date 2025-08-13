Руководитель рязанской компании три месяца не платил зарплату шести рабочим, имея деньги

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело против руководства одной из местных строительных компаний. Причина — полный отказ от выплаты зарплаты шестерым сотрудникам.

По данным следствия, руководитель предприятия с апреля по июнь 2025 года накопил долг перед своими рабочими на сумму, превышающую 900 тысяч рублей. При этом, как удалось выяснить, у компании были все необходимые средства для погашения задолженности. Несмотря на это, деньги людям так и не выплатили.

Сейчас Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит расследование. Изучается финансовая документация фирмы, также предпринимаются попытки вернуть долги пострадавшим сотрудникам.

Дело возбуждено по второй части статьи 145.1 УК РФ.