Руководитель рязанской Ассоциации ветеранов СВО Владислав Головин прошёл тестирование по программе «Время героев»

Герой России, преподаватель Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища, руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Головин подал заявку на программу «Время героев».

Напомним, запуск образовательной программы для ветеранов СВО инициировал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. По итогам её прохождения защитники Родины смогут претендовать на замещение руководящих должностей в госучреждениях.

Реализация этого долгосрочного проекта уже началась – первые участники смогли пройти тестирование. Из Рязанской области – 8 участников. Одним из тех, кто изъявил желание пройти обучение, стал Владислав Головин. Он уже завершил предварительное тестирование.

«Это был новый для меня опыт. Особо хочу выделить эти интересные ситуационные задачи, которые требовали принятия решения за несколько минут. Надо успеть прочитать текст, проанализировать его и выстроить порядок», – рассказал он.

Владислав Головин выразил уверенность в том, что участие в этой образовательной программе станет для каждого военнослужащего очередным жизненным уроком.

«Лично для себя я уже давно определился, что учиться никогда не поздно. Данная Программа даст мне больше знаний и жизненных примеров от наставников из числа руководителей правительства, федеральных министерств, ведомств, глав регионов, руководителей госкорпораций и Администрации Президента. Это отличный шанс для развития управленческого потенциала, а также пополнения знаний о госслужбе с дальнейшей возможностью реализовать себя в этой сфере», – отметил он.

Говоря о своем отношении к программе «Время героев», участник отбора подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу Президента России Владимира Путина. «Для каждого участника спецоперации являются большой честью внимание и поддержка со стороны нашего Президента. Создавая эту Программу, нацеленную на участников и ветеранов СВО, наш Президент оказал нам большую честь и доверие», – сказал Владислав Головин.

Владислав Головин находился в зоне СВО с первых дней. Он командовал десантно-штурмовым подразделением. В 2022 году во время боя, прикрывая собой подчинённого, получил ранение и лишился ноги. Месяцы восстанавливался, привыкал к протезу. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Владиславу присвоено звание Герой России.