Руководитель рязанского управления СК заявил, что дело о пропаже Елены Логуновой будет раскрыто

Руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в эфире ГТРК «Ока» заявил, что дело о бесследной пропаже Елены Логуновой будет раскрыто.

Никешкин напомнил, что дело Логуновой передано в главное управление СК, поэтому он не может прокомментировать ход следствия. Но, по его словам, «конец этому будет найден».

— Дело будет раскрыто, для этого все есть предпосылки, — сказал руководитель регионального следственного управления.

Напомним, рязанка Елена Логунова пропала в июле прошлого года. Местонахождение женщины неизвестно до сих пор. Несмотря на повышенное внимание следствия, СМИ, людей к её пропаже до сих пор остаётся больше вопросов, чем ответов. Ранее редакция 7info собрала в один текст всё, что известно об исчезновении Логуновой.

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