Вторник, 28 марта, 2023
7info

Руководитель рязанского Следкома встретился с жильцами дома по улице Пушкина

На главнуюНовости Рязани

В понедельник, 27 марта, руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин встретился в Рязани с жильцами дома № 47 по улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в результате взрыва газа в одной из квартир здание на улице Пушкина частично обрушилось. Вместе с Никешкиным с его жильцами пообщался заместитель мэра города Михаил Ромодин.

Глава регионального следственного управления сообщил выводы экспертизы: дом аварийный, жильцов рекомендуется отселить. Информацию направили губернатору Павлу Малкову и в администрацию города.

Жители выразили обеспокоенность текущей ситуацией и озвучили ряд проблемных вопросов, связанных с ненадлежащим состоянием их квартир, а также обеспечением людей пригодными для жизни помещениями.

Владимир Никешкин дал ряд поручений, решено провести совещание для выработки необходимых мер.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации