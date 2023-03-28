Руководитель рязанского Следкома встретился с жильцами дома по улице Пушкина

В понедельник, 27 марта, руководитель следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин встретился в Рязани с жильцами дома № 47 по улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в результате взрыва газа в одной из квартир здание на улице Пушкина частично обрушилось. Вместе с Никешкиным с его жильцами пообщался заместитель мэра города Михаил Ромодин.

Глава регионального следственного управления сообщил выводы экспертизы: дом аварийный, жильцов рекомендуется отселить. Информацию направили губернатору Павлу Малкову и в администрацию города.

Жители выразили обеспокоенность текущей ситуацией и озвучили ряд проблемных вопросов, связанных с ненадлежащим состоянием их квартир, а также обеспечением людей пригодными для жизни помещениями.

Владимир Никешкин дал ряд поручений, решено провести совещание для выработки необходимых мер.