Понедельник, 11 декабря, 2023
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Руководитель рязанского предприятия скрыл от уплаты налогов более 5 млн рублей

7info 2
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Генеральный директор одного из рязанских предприятий в сфере грузоперевозок предстанет перед судом за совершение налогового преступления.

С июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель, зная о задолженности по налогам, скрыл от контролирующих органов более 5 миллионов рублей.

Для этого мужчина использовал распорядительные письма о перечислении денег юридическим лицам в счет долгов. Средства проходили как лизинговые платежи.

Уголовное дело в отношении гендиректора передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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