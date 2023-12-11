Руководитель рязанского предприятия скрыл от уплаты налогов более 5 млн рублей

Генеральный директор одного из рязанских предприятий в сфере грузоперевозок предстанет перед судом за совершение налогового преступления.

С июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель, зная о задолженности по налогам, скрыл от контролирующих органов более 5 миллионов рублей.

Для этого мужчина использовал распорядительные письма о перечислении денег юридическим лицам в счет долгов. Средства проходили как лизинговые платежи.

Уголовное дело в отношении гендиректора передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.