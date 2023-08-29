Руководитель РГУ рассказал о нововведениях в студенческих общежитиях в этом году

И.о. ректора РГУ Игорь Мурог заявил: общежития вуза готовы к началу нового учебного года. О нововведениях, которые будут действовать для студентов, он рассказал на пресс-конференции 29 августа.

Так, в этом году вуз начал предоставлять места в общежитиях для студентов очно-заочной (вечерней) формы. До этого места им не полагались.

Проведён капитальный ремонт на улице Урицкого впервые за много лет. Удалось за счёт федеральных средств провести выборочный капитальный ремонт одного из общежитий на Касимовском шоссе.

— Мы полностью заменили крышу и заменили оконные и дверные блоки, — рассказал Игорь Мурог.

Кроме того, проведён косметический ремонт коридоров и мест общего пользования.

Условия проживания, отмечает и.о ректора, отвечают всем требованиям.