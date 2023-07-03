Руководитель РГРЭС опроверг сообщения о пятничных обысках на предприятии

Руководитель МУП «РГРЭС» Дмитрий Чернуха опроверг сообщения о пятничных обысках на предприятии.

Чернуха сообщает: 30 июня на предприятие действительно приезжали представители правоохранительных органов. Они смотрели помещения предприятия и транспортные средства. Были опрошены сотрудники и сняты копии документов.

Директор предприятия добавил, что МУП «РГРЭС» — это коммерческая организация, которая не финансируется из муниципального бюджета и обеспечивается из денежных средств «Россетей» за услугу по передаче электроэнергии.