Понедельник, 9 октября, 2023
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Руководитель предприятия Рязанской области скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Руководитель одного из предприятий Рязанской области не уплатил НДС на сумму почти 20 миллионов рублей.

В 2021 году генеральный директор предприятия оформил фиктивную покупку товаров у коммерческих организаций, которые их не поставляли, и представил заведомо ложную налоговую декларацию по НДС.

Таким образом предприятие не уплатило НДС на сумму почти 20 миллионов рублей, сообщает следственный комитет Рязанской области.

Уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199 УК РФ) возбуждено по результатам проверки.

Следствие примет меры для возмещения ущерба бюджету РФ.

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