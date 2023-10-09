Руководитель предприятия Рязанской области скрыл от налоговой 20 миллионов рублей

Руководитель одного из предприятий Рязанской области не уплатил НДС на сумму почти 20 миллионов рублей.

В 2021 году генеральный директор предприятия оформил фиктивную покупку товаров у коммерческих организаций, которые их не поставляли, и представил заведомо ложную налоговую декларацию по НДС.

Таким образом предприятие не уплатило НДС на сумму почти 20 миллионов рублей, сообщает следственный комитет Рязанской области.

Уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199 УК РФ) возбуждено по результатам проверки.

Следствие примет меры для возмещения ущерба бюджету РФ.