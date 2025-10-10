Пятница, 10 октября, 2025
10.8 C
Рязань
Новости России

Руководитель поисков заявил, что семью Усольцевых не нашли из-за тайны связи

Никита Рязанцев
Поиски семьи Усольцевых продолжаются без остановки. Фото: t.me/mchskrsk

Волонтеры не смогли оперативно получить данные по телефонам пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых из-за действующей в России тайны связи, заявил «МК» председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

В последний раз сигнал телефона главы семьи зафиксировали 28 сентября в районе «Минской петли». Место удалось определить с помощью высокотехнологичной комплексной техники спустя десять дней с момента пропажи.

«Мы не имеем возможности определять местоположение мобильных телефонов или получать такие данные в рамках действующего законодательства», — уточнил Сергеев.

По словам волонтера, в стране единичные случаи, когда оперативно определяется местоположение человека, терпящего бедствие в природной среде.

«Тайна связи, закрепленная в конституции, фактически «побеждает» право на жизнь. И изменить это мы не можем уже 15 лет», — уточнил председатель «ЛизаАлерт».

При этом в подобных ситуациях оказываются до десяти тысяч человек в год. В 2025-м волонтеры видят серьезные подвижки и надеются, что операторы связи смогут по-новому подойти к вопросам безопасности людей. Так, есть инициатива добавить в договор между оператором и абонентом пункт о передаче данных о местоположении человека отряду «ЛизаАлерт», полиции и спасателям в случае бедствия.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом,...
Интересное

Предсказание на 2026 год от Ванги: конец СВО, мировой кризис, смертоносные угрозы

Согласно пророчествам легендарной ясновидящей, 2026 год может принести нам немало горестей.
Новости России

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...
Новости России

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 
Новости России

Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Эксперт: передача «Томагавков» Украине приведет к «Карибскому кризису 2.0»

Последние новости

Сексапильная? Родившую россиянку обвинили в соблазнении мужчин в Южной Корее

Уроженка Краснодарского края пожаловалась, что ее обвинили в соблазнении...

Доктор Мясников объяснил, почему ненавидит диагноз артроз первой степени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы...

Гражданка Франции родила дочь в Рязанском перинатальном центре

Новорождённая Ева стала третьей дочкой в большой семье. Дома, во Франции, маму и дочь ждут папа и двое старших сестричек - Виктория и Карина.

Следователи начали проверку в рязанской школе после травмирования ученика

Ранее сообщалось, что ученику первого класса одноклассник ткнул в глаз карандашом. Мальчик после этого попал в больницу, ему сделали операцию. 

Избирательная комиссия Рязанской области продолжает серию встреч в рамках проекта «ГосСтарт.Политика

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 6 по 10 октября.

СМИ обратили внимание на упоминание рязанца Кочеткова в канале-иноагенте

Внесённый в реестр иноагентов telegram-канал «Говорит НеМосква»* в своих публикациях неоднократно цитировал зампредседателя рязанского ВООПИиК Игоря Кочеткова. На это обратил внимание портал РЗН.инфо. 

Минздрав рассказал, что сделали в 11-й больнице Рязани для льготников

Увеличили команду. С понедельника, 13 октября, в кабинете будет работать не 2, а 5 операторов. Это увеличит пропускную способность.

Депутат Иванов: молитва помогает сохранить нравственные ориентиры

Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу

В Рязани назвали Лучшего дознавателя МЧС России 2025 года

В Рязани прошел финал Всероссийского конкурса «Лучший дознаватель МЧС России 2025».

Циклон «Барбара» надвигается на Рязань 

На центральные регионы России, в том числе и Рязань, надвигается циклон «Барбара». Фото со спутника опубликовал «Роскосмос». 

В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по Украине

По данным Минобороны, для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. 

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 11 октября

В плане работ: уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Т2 готовится запустить собственную карту

Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.

В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. 

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания.