Руководитель поисков заявил, что семью Усольцевых не нашли из-за тайны связи

Волонтеры не смогли оперативно получить данные по телефонам пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых из-за действующей в России тайны связи, заявил «МК» председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

В последний раз сигнал телефона главы семьи зафиксировали 28 сентября в районе «Минской петли». Место удалось определить с помощью высокотехнологичной комплексной техники спустя десять дней с момента пропажи.

«Мы не имеем возможности определять местоположение мобильных телефонов или получать такие данные в рамках действующего законодательства», — уточнил Сергеев.

По словам волонтера, в стране единичные случаи, когда оперативно определяется местоположение человека, терпящего бедствие в природной среде.

«Тайна связи, закрепленная в конституции, фактически «побеждает» право на жизнь. И изменить это мы не можем уже 15 лет», — уточнил председатель «ЛизаАлерт».

При этом в подобных ситуациях оказываются до десяти тысяч человек в год. В 2025-м волонтеры видят серьезные подвижки и надеются, что операторы связи смогут по-новому подойти к вопросам безопасности людей. Так, есть инициатива добавить в договор между оператором и абонентом пункт о передаче данных о местоположении человека отряду «ЛизаАлерт», полиции и спасателям в случае бедствия.