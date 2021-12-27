Руководитель «ЛизаАлерт» сообщил, как действовать при пропаже близкого человека

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, как нужно действовать в случае, если пропал близкий человек.

По словам Сергеева, главное в этой ситуации – не терять время. Нужно как можно быстрее позвонить в службу спасения (112) и обратиться в правоохранительные органы. Многие люди до сих пор думают, что заявление о пропаже человека примут только спустя три дня после происшествия, но это не так. Его обязаны принять сразу же.

Затем стоит обратиться за помощью к добровольцам из поисково-спасательных отрядов, которые действуют в регионе. Сегодня волонтёров ПСО привлекают к 90% всех поисков по стране, в 50% — именно они основная действующая сила.

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Руководитель «ЛизаАлерт» также советует всем тем, кто столкнулся с пропажей родственника, самим участвовать в поисках. Нужно обзвонить всех друзей и знакомых. Не стоит отвергать ни один вариант, даже если тот кажется самым маловероятным.

Григорий Сергеев предостерёг от обращения к экстрасенсам и бабкам-ведуньям. Такие люди появляются почти в каждом случае и зачастую берут с большой охотой с пострадавших деньги.