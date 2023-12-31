Руководитель камерного оркестра поздравил рязанцев с Новым годом

Руководитель Рязанского камерного оркестра Сергей Проскурин поздравил рязанцев с Новым годом.
«Все ближе новый год!
Как и в любое другое время, если вы в обиде на кого-то или сами причинили кому-то боль, постараитесь скорее помириться и попросить прощения.
Всех простите, не держите зла и старайтесь во всем видеть хорошее, чтобы встретить новый календарный год с чистым сердцем!
Как же хорошо, когда живёшь с добром в душе и в мире со всеми — это и есть счастье
Важнее всех побед и достижении, выше любви справедливости — любовь и прощение. Прощая, мы становимся ближе к Богу… Благослови и прости нас, Господи!»