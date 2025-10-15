RTVI: сканадльное видео с Федорищевым могло быть постановочным

Видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова, могло быть постановочным, передает RTVI.
Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».Федорищеву не понравился камень с разбитой табличкой о планах установки обелиска участникам Великой Отечественной войны.
По данным СМИ срок полномочий Жидкова истекает через две недели. Инициатива губернатора ребует подтверждения от местного совета депутатов.
Утром появилась информация, что чиновника госпитализировали с гипертоническим кризом.
Сам Жидков ранее говорил, что тяжело переживает скандальное увольнение, ставшее достоянием общественности.