RTVI: сканадльное видео с Федорищевым могло быть постановочным

Никита Рязанцев
Изображение от drobotdean на Freepik

Видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова, могло быть постановочным, передает RTVI.

Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».Федорищеву не понравился камень с разбитой табличкой о планах установки обелиска участникам Великой Отечественной войны.

«Публичное увольнение в такой яркой форме могло быть пиаром губернатора», — говорится в публикации.

По данным СМИ срок полномочий Жидкова истекает через две недели. Инициатива губернатора ребует подтверждения от местного совета депутатов.

Утром появилась информация, что чиновника госпитализировали с гипертоническим кризом.

Сам Жидков ранее говорил, что тяжело переживает скандальное увольнение, ставшее достоянием общественности.

