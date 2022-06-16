«РТК-Солар» инвестирует в кибербезопасность 22 млрд рублей: компания активно ищет перспективные стартапы в регионах РФ

«РТК-Солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы Российской Федерации. Стратегические инвестиции «РТК-Солар» составят 22 млрд рублей с горизонтом до 2025 года и будут направлены в развитие технологий кибербезопасности – перспективные стартапы, более зрелые компании и собственные разработки. Для поддержки наиболее перспективных региональных команд «РТК-Солар» совместно с Фондом «Сколково» разработали ряд инициатив для опережающего развития отрасли кибербезопасности в России и запустили проект «Хаб Кибербезопасности».

По оценке «Сколково», в России насчитывается около 250 технологических компаний и игроков в сфере кибербезопасности различной степени зрелости, что характеризует современный рынок технологических компаний как узкий. Барьеры развития встречаются на каждой стадии жизни технологических стартапов – от возникновения до развития и масштабирования. Как следствие, количество игроков и интенсивность появления новых команд сегодня невысоки, что препятствует ускорению темпов технологического развития.

Компания «РТК-Солар» создает обширную экосистему перспективных отечественных технологий в области кибербезопасности. Для усиления стека разрабатываемых технологий и действующих сервисов компания запускает крупнейшую в отрасли инвестиционную программу, которая распространяется на все регионы Российской Федерации. Объектами стратегических инвестиций станут инновационные технологии кибербезопасности и технологии, которые могут быть успешно применены в данной отрасли.

Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-Солар»: «История нашей компании начиналась с небольшой команды единомышленников. В рекордные сроки мы прошли путь от маленького стартапа до компании с многомиллиардной капитализацией. Благодаря этому опыту мы, как никто иной, понимаем, с какими вызовами сталкивается молодая команда новаторов, как сложно преодолеть барьеры роста на каждом из этапов жизненного цикла компании. Сейчас мы лидер рынка кибербезопасности, и видим, какое колоссальное влияние на отрасль и экономику страны оказывают перспективные технологические стартапы, их смелые идеи и разработки. Помощь этим компаниям – направление, выбранное стратегическим в “РТК-Солар” вплоть до 2025 года».

В рамках первого этапа реализации инвестиционной стратегии «РТК-Солар» заключила меморандум о сотрудничестве с Фондом «Сколково». Цель соглашения – реализация совместных инициатив для опережающего развития отрасли кибербезопасности в России. Для этого «РТК-Солар» и Фонд «Сколково» запускают «Хаб Кибербезопасности», ключевой задачей которого станет поддержка перспективных технологий в сфере защиты от киберугроз.

Летом 2022 года на базе «Хаба Кибербезопасности» будет запущена программа скаутинга проектов в сфере кибербезопасности, по результатам которой будет обработано более 200 заявок от команд. Наиболее перспективным командам будет предоставлена возможность пройти акселерационную программу «Сколково» и протестировать свои решения на Национальном киберполигоне в масштабе отраслевых и межотраслевых киберучений. Участники из числа крупнейших государственных и коммерческих организаций страны смогут познакомиться с технологическими решениями стартапов.

На протяжении всего этого времени «РТК-Солар» будет оказывать стартапам поддержку в качестве ментора, обеспечивать доступ к технической и бизнес-экспертизе, рыночной аналитике, каналам и платформенным технологиям доставки решений Solar MSS. Самые зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты и проверить рыночные гипотезы в целевых клиентах при поддержке и содействии «РТК-Солар».

«Сейчас перед Фондом “Сколково” стоит задача ускорить процесс взращивания новых технологий для импортозамещения в критически важных и чувствительных отраслях. Кибербезопасность государственных предприятий и бизнеса является одним из ключевых условий штатного функционирования и наращивания оборотов, – отмечает Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» – Подписание меморандума с “РТК-Солар” и запуск совместного “Хаба Кибербезопасности” позволит создать механизмы для развития перспективных технологий в сфере кибербезопасности. По итогам проекта будут выявлены барьеры возникновения и успешного развития стартапов, партнеры проекта совместно будут разрабатывать и реализовывать инициативы по их устранению».

Комплекс мер для опережающего развития отрасли кибербезопасности, разработанный «РТК-Солар» и Фондом «Сколково», позволит ускорить достижение цифрового суверенитета и высокого уровня киберустойчивости бизнеса в условиях постоянно растущего количества киберугроз.