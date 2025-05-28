RT узнал детали массового убийства подростков на даче в Байкальске

Конфликт на личной почве мог стать причиной убийства четырех подростков на даче в Байкальске в Иркутской области, пишет RT со ссылкой на источник.

Ранее в соцсетях появилась информация, что нападавший был влюблен в девушку. В день случившегося компания отмечала ее день рождения.

Следователи сейчас проверяют эту информацию. По словам источника, девушка ушла с праздника до резни.

По предварительной версии, злоумышленник напал с ножом на нескольких человек, погибли четверо, столько же пострадали.

Преступник погиб в устроенным им же пожаре. Погибшим было от 13 до 16 лет.