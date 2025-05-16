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Новости России

RT: Россия заявила на переговорах, что освобожденных регионов скоро будет восемь

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Делегация России заявила на переговорах с Украиной в Стамбуле, что освобожденных регионов скоро будет восемь, пишет RT.

Незадолго до этого в украинском сегменте соцсетей появилась информация, что представители Москвы потребовали полный контроль над четырьмя новыми регионами, а если Киев откажется, то их будет пять.

«Мы сказали восемь», — уточнили в российской делегации.

По итогам встречи ее глава Владимир Мединский заявили, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000, Москва приняла во внимание предложение провести встречу глав государств. Кроме того, Россия и Украина проработают свое видение прекращения огня.

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