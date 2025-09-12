RT: на совести предателя Ступникова более 200 смертей российских военных

На совести Льва Ступникова, который, предположительно, перешел на сторону ВСУ, более 200 смертей российских военных, пишет RT .

По данным телеканала, он служил в 36-й мотострелковой дивизии.

«После побега к украинцам он считался погибшим или дезертиром, а сам в это время готовил переезд жены, матери и младшей сестры из Омска», — говорится в публикации.

В итоге семья Ступникова сейчас живет в Германии, а сам перебежчик воюет в составе украинского ГУР. Однокурсники назвали его мразью, опозорившей честь офицера.

Военные группы Аида спецназа «Ахмат» объявили охоту на Ступникова. По их данным, он на протяжении семи месяцев сливал ВСУ данные о подразделении и помогал наводить ракеты на российские позиции.