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Четверг, 6 апреля, 2023
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«Розовое» полнолуние 6 апреля поможет людям разобраться в себе

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Фото с сайта pxhere.com

6 апреля случится очередное полнолуние. Ещё с древних времён индейцы называли полнолуние, приходящее в апреле, розовым. Всё дело в том, что приходилось оно на период цветения розовых полевых цветов. Конечно, мы не увидим на небе магической луны розового цвета, зато красивым лунным диском при хорошей погоде сможем любоваться несколько дней подряд. Кроме того, «розовое» полнолуние поможет нам разобраться в себе и в своих отношениях с близкими. По крайней мере в этом убеждена астролог Алеся Рокунова.

В интервью изданию Москва 24 она заявила, что каждое полнолуние работает как катализатор эмоциональных процессов человека. Поэтому в ближайшие дни у нас будет возможность разобраться в себе, в своих чувствах и понять свои потребности.

Особенно стоит обратить внимание на свои эмоции Овнам и Весам, а также Ракам, Рыбам и Скорпионам.

Ракунова также предупреждает: в полнолуние эмоции часто льются через край, многие испытывают эмоциональное напряжение.

– Необходимо воздержаться от участия в конфликтных ситуациях, спорах и ссорах, — уверена специалист.

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