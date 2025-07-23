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Розовая Луна 24 июля: почему это новолуние может изменить вашу жизнь

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью

24 июля 2025 года произойдёт необычное новолуние, которое называют Розовой Луной. Оно начнётся под знаком Рака и завершится во Льве — два противоположных по энергетике знака вступят в астрологическое взаимодействие, влияющее на всех без исключения.

Что происходит 24 июля

С 02:50 Луна будет находиться в знаке Рака. Это мягкая, «домашняя» энергия — она благоприятна для самоанализа, восстановления сил и тишины. После 21:17 Луна перейдёт в знак Льва, а вместе с этим изменится настроение дня — станет больше импульса к самовыражению, креативу, открытым проявлениям себя.

По словам шаманки Кажетты Ахметжановой, этот переход может стать точкой отсчёта перемен: «В такой день интуиция и сила воли идут рука об руку. Главное — не торопить события и слушать себя».

Как правильно провести день новолуния

До 15:00 — идеальное время для тишины и уединения. Можно заняться уборкой, пересмотреть старые записи, составить карту желаний, уделить внимание здоровью. Домашние ритуалы в это время приносят наибольшую пользу.

После 21:00 — приходит энергия огня. Можно планировать важные шаги в карьере, строить амбициозные цели, делиться творчеством. Это подходящий момент для новых знакомств, общения, проявления инициативы.

Шаманка рекомендует в этот вечер создать праздничную атмосферу — зажечь свечи, включить любимую музыку, вспомнить, чем вы гордитесь. Всё это усиливает позитивный эффект новолуния.

Что нельзя делать 24 июля

Утром — избегайте эмоциональных решений и острых разговоров.

Вечером — не спорьте из-за принципов, особенно на фоне амбиций.

В течение всего дня не стоит критиковать других и себя.

Откажитесь от необдуманных трат и обещаний.

Не делайте резких изменений во внешности — результат может разочаровать.

Энергетика дня

Это новолуние не из тех, что проходит незаметно. Оно способно «перезагрузить» внутренние установки и пробудить новые цели. Главное — не торопиться и внимательно следить за своими действиями. День подойдёт для тех, кто хочет отпустить прошлое и начать строить будущее более осознанно.

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