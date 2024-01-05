Рождественская фамилия

Издавна на Руси храмы устраивались в том числе и во имя православных праздников. А приписанные к приходам таких церквей семинаристы или ученики духовных училищ получали соответствующие фамилии. Так появились Благовещенские, Введенские, Сретенские, Троицкие, Преображенские, Воздвиженские, Успенские.

К этой же категории относятся и Рождественские. Прославили эту фамилию лётчик-космонавт Валерий Иванович, совершивший в 1976 году полёт на корабле «Союз-23». Физик Дмитрий Сергеевич. Дирижёр мирового уровня Геннадий Николаевич. Живописец Василий Васильевич. Историк Сергей Васильевич. Педагог Николай Сергеевич. Поэты Всеволод Александрович и Роберт Иванович.

Также фамилию в честь Рождества носили архиереи Русской Православной Церкви: Игнатий (Рождественский Николай Дмитриевич) — епископ Костромской и Галицкий в 70-е годы XIX века, Евсевий (Рождественский Евгений Петрович) — епископ Забайкальский и Нерчинский в 1927 году и архиепископ Шадринский, викарий Свердловской епархии в 1930-м, Тихон (Рождественский Сергей Феофанович) — расстрелянный в 1937 году епископ Череповецкий.

Фонетический алогизм

Интересно, что в обыденной речи фамилия Рождественский подвергалась иногда фонетической модификации, в результате которой согласная «д» выпадала. И в результате этого своеобразного фонетического алогизма интерпретированная фамилии Рожественский становилась нормой. Например, эту фамилию носил вице-адмирал Зиновий Петрович, в русско-японскую войну командовавший 2-й Тихоокеанской эскадрой. В архивных документах, имеющих отношение к Рязанщине, одни и те же люди именовались то Рождественскими, то Рожественскими. Так что, по большому счёту, эти две вроде бы разные фамилии — всего лишь условность. И грани перехода от одной к другой на самом деле не существует.

А выбор зависел в основном от воли писаря, который и устанавливал то или иное наименование в официально-документальном порядке. И Рождественские, и Рожественские часто встречаются в исторических документах прошлого Рязанщины. А по поводу вышеперечисленных выше знаменитостей приходилось слышать, что некоторые из них имеют рязанские родовые корни. Лично я этого не исключаю, но всё-таки без конкретных, документально-подтверждённых фактов голословно утверждать что-либо, думаю, не корректно. А потому от личных комментариев на этот счёт воздержусь.

Добавлю только, что историками и краеведами установлены к настоящему времени несколько родов Рождественских (Рожественских), которые появлялись в нашем крае в самые разные дореволюционные годы. Родоначальниками их являются в основном священники церквей во имя Рождества Христова или Рождества Пресвятой Богородицы, служившие в XVIII–XIX столетиях. Но среди всех остальных есть рязанский род Рождественских, который выделяется особо.

Михаил Иванович Рождественский. Фото 1916 года.

Представитель древнего рода

В 1935 году в Рязани умер от прободной язвы желудка пятидесятидвухлетний бывший купец Михаил Рождественский. До Октябрьской революции он был владельцем сельца Соколово (сейчас этот населённый пункт разросся и известен, как посёлок Соколовка). Сразу после октябрьских событий 1917 года Михаил Иванович добровольно отдал в ведение новых властей всё своё состояние, а потому и обычные на то время репрессии по отношению к состоятельным людям его не коснулись. И власти полностью игнорировали жалобы некоторых злопыхателей, анонимно доносивших, что «купец Михаил Рождественский был в начале XX столетия главным рязанским меценатом и финансово поддерживал старую антинародную власть, а кроме того дружил с начальником рязанских попов Аркадием».

То, что было написано в подобных анонимках — это чистая правда. Известно, что Михаил Иванович спонсировал восстановление сгоревшего в начале XX столетия православного храма во имя святого великомученика князя Романа в Новопавловской даче. А также выделял значительные по тем временам денежные суммы на ремонт архиерейского дома. С тогдашним епископом Рязанским и Зарайским Аркадием (Карпинским) Михаила Рождественского связывала не только общность церковно-хозяйственных интересов, но и искренняя человеческая дружба. И в каком-то смысле повлияло на это то, что родоначальником Рождественских, по их семейному преданию, был некий отец Матвей, — священник, служивший в Богородицерождественском храме нашего города ещё в период властвования великого князя Олега Рязанского. Это уже потом, когда эта деревянная церковь сгорела, потомкам Матвея Рождественского волей-неволей пришлось заняться торговлей на Нижнем Посаде Переяславля Рязанского (то есть нынешней Рязани).

Два Михаила

Родившийся в Рязани в 1883 году Михаил, о котором говорилось выше, своё имя получил в честь своего дяди Михаила Матвеевича Рождественского. Он был знаменит в своё время никак не меньше своего племянника, потому что был рязанским городским головой, верой и правдой служа рязанцам на этой должности. А правдивее всего расскажет о Михаиле Матвеевиче его послужной список, относящийся к 1866 году. Этот документ того времени объясняет, что «Михаил Матвеевич Рождественский 45 лет, образование получил домашним образом. В службу вступил в гласные рязанской городской думы 12 января 1851 года. Продолжал оную до 12 января 1854 года… Исправлял должность городского главы с 6 ноября 1859 по 1860-й годы. Указом Рязанского губернского правления от 18 декабря 1859 года утвержден на трёхлетие с 1860 по 1863 гг. кандидатом на должность городского главы. За отсутствием городского главы исправлял должность его. Определен правительствующим отделом почетным блюстителем по хозяйственной части при рязанской семинарии 15 апреля 1860 года. Определен товарищем директора Рязанского общественного банка 18 июня 1863 г. Указом Рязанского губернского правления от 13 ноября исправлял должность Рязанского городского главы с 3 декабря 1863 по 14 января 1866 года. Награждён за усердие золотой медалью на Станиславской ленте 16 июня 1865 года».

Остаётся добавить, что многочисленные потомки этого рода Рождественских и сейчас проживают в Рязани.

Евгений Данилин