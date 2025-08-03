Рожденная в стране Средней Азии гражданка России фиктивно поставила на учёт 3-х иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанскому району.

Во время проверочных мероприятий полицейские выяснили, что 35-летняя уроженка страны Средней Азии, постоянно проживающая в Рязанском районе и являющаяся гражданкой Российской Федерации, поставила на миграционный учёт в своем доме в селе Мурмино 2-х женщин и 1-го мужчину — граждан среднеазиатской республики. За это хозяйка дома получила от «жильцов» денежное вознаграждение, при этом женщина заранее знала, что проживать в ее доме мигранты не будут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.