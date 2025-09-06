В российских силовых структурах рассказали, что командование украинского полка использует слабых и больных солдат в так называемых «ротах смерти». Их отправляют на штурм, чтобы отвлечь огонь на себя. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя силовых структур, когда в 425-й отдельный штурмовой полк прибывают новобранцы, командир оценивает их состояние. Если у человека есть проблемы со здоровьем или он по другим причинам непригоден для активных боевых действий, его направляют в «роту смерти». Задача таких солдат — отвлекать на себя огонь противника, пока разведка ищет огневые позиции.

Собеседник агентства привёл в пример историю брата одной женщины, которого с серьёзными проблемами со зрением бросили на позиции без документов и телефона. Это сделано для того, чтобы в случае гибели было сложнее опознать тело и легче присвоить человеку статус «пропавшего без вести».

Также представитель силовых структур добавил, что, когда в «роте смерти» не остаётся людей, украинское командование может запросить солдат из других бригад. Пленные солдаты ВСУ тоже рассказывают о подобной тактике.