«Ростелеком» в Рязани поддержал детский хакатон по робототехнике

«Ростелеком» выступил партнером ежегодного научно-технического хакатона детских команд по робототехнике «Первый шаг к открытиям». В соревнованиях приняли участие более 300 школьников от 8 до 15 лет в составе 78 команд из Владимирской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей. Специалисты провайдера организовали защищенный канал передачи данных, на базе которого прошла видеоконференция между 10 площадками мероприятия: школами, центрами цифрового образования, ИТ-лабораториями и детскими технопарками. Компания также предоставила памятные призы для победителей состязаний.

Максим Сонников, министр цифрового развития Рязанской области:

«Соревнования в формате хакатона дают школьникам возможность на практике попробовать себя в роли цифровых специалистов, которые решают задачи на стыке технологий и творчества. В нашем регионе регулярно организовывают такие масштабные проекты. Они помогают ребятам еще в раннем возрасте познакомиться с ИТ в интерактивном формате, проявить себя».

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Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Как показывает практика, юные программисты и изобретатели всегда генерируют самые смелые идеи и цифровые решения. Делают это с удовольствием и максимальным погружением в процесс. Для нас как представителей реального сектора экономики важно эти идеи замечать и поддерживать, вовлекать в цифровое развитие региона талантливую молодежь, участвовать в ее профподготовке. Уверен, за этими ребятами будущее ИТ-отрасли».

Хакатон был организован предметной методической лабораторией учителей информатики города Рязани при содействии Центра мониторинга и сопровождения образования и АНО «Цифровой регион».

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.