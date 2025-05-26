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Общество

«Ростелеком» сделал эксклюзивное предложение держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области

Валерия Мединская

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) скидку в размере 50 % на услуги домашнего интернета и интерактивного телевидения в течение 120 дней с момента подключения. Специальный пакетный тариф доступен новым абонентам компании. Выбрав его, пользователи получают интернет скоростью 100 Мбит/с и подписку на более чем 210 каналов и 27 000 фильмов и сериалов видеосервиса Wink.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания стала первым оператором связи, присоединившимся к ЕЦК. За полгода участия в проекте успели оценить пользу такого партнерства и разработать эксклюзивное предложение для держателей карты. Уверены, 120 дней со скидкой 50 % на самые востребованные услуги — домашний интернет и телевидение — хороший временной промежуток, чтобы оценить качество сервисов “Ростелекома” и выгоду, получаемую пользователями карты».

Елена Захарова, генеральный директор ООО «Ресурсы партнеров Рязань» (оператор ЕЦК):

«“Ростелеком” — важный партнер экосистемы ЕЦК. Приятно, что компания расширяет свое участие в программе лояльности, мониторит запросы пользователей и реагирует на них новыми интересными предложениями. Теперь домашний интернет и цифровое телевидение стали для держателей карты еще выгоднее. Мы продолжим создавать условия, чтобы наша карта стала для пользователей незаменимым платежным инструментом».

Единая цифровая карта жителя Рязанской области — это современный инструмент, который объединяет в себе широкий спектр возможностей: от доступа к льготам, скидкам и бонусным программам до использования в качестве банковской карты.

Процесс получения скидки на услуги «Ростелекома» прост: достаточно иметь ЕЦК и оформить заявку на сайте провайдера в специально созданном разделе. Акция цифровой компании проводится до 31 марта 2026 года.

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Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzquhKd9X

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