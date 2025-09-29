«Ростелеком» сделал цифровым рязанский ЖК «Солотчинский квартал» 

«Ростелеком» в Рязани обеспечил доступом в Сеть на скорости до 1 Гб/с жилой комплекс (ЖК) бизнес класса «Солотчинский квартал». Далее на базе высокоскоростного интернета специалисты провайдера внедрили в многоквартирном доме несколько решений экоплатформы «Ключ». В частности, установили 6 умных домофонов на всех подъездах. Также они смонтировали 30 камер видеонаблюдения: на придомовой территории, детской и спортивной площадках, парковке, лестничных клетках, в холлах и лифтах. Кроме того, въезд во двор теперь оснащен шлагбаумом с системами распознавания номеров и контроля доступа.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Задача цифровой экосистемы “Ростелеком Ключ” — сделать повседневную жизнь людей комфортнее и безопаснее. Сегодня ее решениями пользуются жители более 1500 тысяч домохозяйств Рязанской области. Рады, что теперь к их числу присоединились владельцы квартир ЖК “Солотчинский квартал”. Благодаря тому, что оптоволоконные сети связи были проложены к этим домам еще на этапе строительства, умные сервисы доступны новоселам сразу после приобретения жилья».

Хлапов Дмитрий Игоревич директор, ООО «Специализированный застройщик «СтройГарант»:

«С помощью многофункционального сервиса “Ключ” наши жильцы могут через мобильное приложение открывать въездные ворота во двор и двери подъездов, имеют возможность круглосуточно следить за происходящим на общедомовой территории. Также в каждой квартире доступен высокоскоростной интернет. Безусловно, все эти цифровые услуги — серьезное преимущество нашего жилого комплекса. Знаем, что многие выбрали “Солотчинский квартал”, в том числе, и за его “умную начинку”, которая делает проживание здесь максимально комфортным и надежным».

«Ростелеком Ключ» — на 100 % российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Управление всеми цифровыми инструментами платформы осуществляется через мобильное приложение.

Узнать подробнее о сервисах «Ключа» можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 301 05 50.