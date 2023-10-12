Четверг, 12 октября, 2023
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«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

7info

С учетом ситуации на территории Израиля «Ростелеком» обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны.

Абонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.

Решение «Ростелекома» позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

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ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqvwqRAj

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