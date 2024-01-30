«Ростелеком» реализовал социальный проект «Связь сердец» в ЦФО

«Ростелеком» провел в нескольких регионах Центрального федерального округа акцию «Связь сердец». Специалисты провайдера презентовали просветительский и образовательный контент компании детям из Белгородской области (порядка 1200 человек), которые временно находятся в оздоровительных лагерях Воронежской, Калужской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей.

Представители провайдера поделились со школьниками профессиональными знаниями в области связи и кибербезопасности, представили просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики» и пригласили к участию в его творческих конкурсах. А школьникам младших классов отдельно предложили пройти «Оптическую зарядку» — мастер-класс по сварке оптоволокна.

Кроме того, на территории Тульского региона, компания организовала выездную экскурсионную программу в Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Задача акции заключалась не только в том, чтобы рассказать участникам о чем-то для них новом, но и в том, чтобы поддержать ребят, которые вынуждены сегодня находиться вдали от родителей и родного дома. У нас есть ресурсы, которые на протяжении многих лет приносят пользу подрастающему поколению: от уроков кибербезопасности до мастер-классов. Но главное, у нас есть люди, готовые делиться своими знаниями, опытом и просто человеческим теплом. Именно их силами и реализована “Связь сердец” — проект, объединивший взрослых и детей, связистов и преподавателей, москвичей, белгородцев, калужан, липчан, тамбовчан, туляков, воронежцев».

Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова:

«Когда “Ростелеком” предложил участие в этой акции, мы откликнулись сразу. Во-первых, совместно организовали приезд маленьких белгородцев в нашу усадьбу. Природа зимой здесь также прекрасна, как и летом. И сам поленовский дом, и диорама — небольшое путешествие по разным странам — не меньше природы впечатлили наших гостей. Во-вторых, съездили к белгородским ребятам в один из оздоровительных лагерей с презентацией нашего общего просветительского проекта “Василий Поленов. Учитель и ученики”. В Тульской области сейчас находится около 600 детей. Думаю, нам удалось почти всех их ознакомить динамично, в современном ключе с русским искусством, творчеством Поленова и его известных учеников, таких как Левитан, Архипов и другие, с традициями и семейными ценностями усадьбы».

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqvQhvLF