«Ростелеком» привез в Касимов Wink

«Ростелеком» выступил партнером открытого пятничного кинопоказа в Касимове Рязанской области. Вечер финального рабочего дня недели 200 касимовцев провели за просмотром оскораносного южнокорейского фильма «Паразиты», который предоставил видеосервис Wink от «Ростелекома».

Кино под открытым небом — летняя пятничная традиция города. Еженедельно в центральном парке культуры и искусств организатор, городской Центр культурного развития (ЦКР), транслирует киноновинки и шедевры мирового кинематографа.

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Узнав об инициативе Центра культурного развития Касимова проводить пятничные открытые кинопоказы, мы решили организовать партнерский вечер кино под открытым небом. Из масштабного списка фильмов мультимедийной платформы Wink руководство ЦКР и жители города выбрали четырехкратного лауреата премии “Оскар” — фильм “Паразиты”. Мы будем рады продолжить сотрудничество с Центом и в следующем летнем сезоне. Пока же предлагаем зрителям подключить наш видеосервис и провести осенне-зимнее вечера за просмотром последних киноновинок дома».

Андрей Иванов, директор МБУК «Центр культурного развития» города Касимова:

«Кинопоказы для наших жителей относительно новый, но уже полюбившийся формат вечернего пятничного досуга. Этим летом мы организовали просмотр трех программ фестиваля уличного кино, а также нескольких художественных фильмов, одним из которых стал “Паразиты”, предоставленный компанией “Ростелеком”. Спасибо партнерам за поддержку! Надеемся, акция не станет разовой и мы продолжим делиться с касимовцами фильмами из видеотеки Wink».

Wink – цифровой видеосервис «Ростелекома», входящий в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России. Он объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский (60 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке. Платформа располагает удобной навигацией по тематическим подборкам.

Подробнее о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 301 38 10.