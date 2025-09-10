«Ростелеком» приглашает школьников принять участие в онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи интернет»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте XIV Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им». Учащиеся до 18 лет смогут проверить цифровую грамотность и проявить креативность в создании сувениров для проекта. Регистрация и первый этап продлятся до 11 ноября 2025 года.

Чемпионат пройдет в индивидуальном и командном зачетах в два этапа. На первом этапе участникам предстоит выполнить два творческих задания: подготовить информационный пост о проведении чемпионата «Изучи интернет — управляй им» для публикации в социальных сетях или на сайте учебного заведения и разработать дизайн-макет для набора рекламной сувенирной продукции, объединенных общей идеей и стилем. За выполнение заданий можно заработать до 47 тыс. баллов. Работы принимаются до 11 ноября.

Второй этап начнется 12 ноября и пройдет в формате онлайн-турнира по теме «Многоязычный интернет», состоящего из 12 заданий разного уровня сложности. Участники смогут проверить эрудицию и узнать о роли русского языка в интернете, влиянии цифровых технологий на языки, универсальном принятии и его принципах, связи кибербезопасности и кодировании с мультиязычностью, а также об истории первого и самого крупного кириллического домена .РФ.

Виктория Бунчук, руководитель социальных проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ:

«В этом году мы сделали акцент на творческой составляющей. Вместе с проверкой уровня цифровой грамотности, участникам предстоит проявить креативность и придумать оригинальную сувенирную продукцию для проекта “Изучи интернет — управляй им”. Мы рассчитываем, что молодые участники предложат свежие идеи, отражающие тенденции цифрового мира, которые помогут повысить узнаваемость бренда и привлечь новых участников. Поддержка молодого поколения и создание условий для раскрытия их потенциала — ключевая задача нашей компании как социально ответственной организации».

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»:

«Поддержка образовательных проектов и молодежных инициатив в области цифровых технологий — важная часть стратегии “Ростелекома”. Мы стремимся создавать условия для развития креативных и технических навыков у будущего поколения. Участие в онлайн-чемпионате “Изучи интернет — управляй им” позволяет молодежи раскрыть свой потенциал, уверенно ориентироваться в цифровом пространстве и внести вклад в развитие безопасной и инновационной онлайн-среды».

Победители в главной и специальных номинациях получат дипломы, а также сертификаты интернет-магазина Ozon, библиотеки электронных и аудиокниг «Литрес» и издательства «Альпина». Отдельные награды ждут капитанов команд-победителей — наборы сувенирной продукции от проекта «Изучи интернет». Участники, не занявшие призовых мест, получат именные онлайн-сертификаты, подтверждающие участие в чемпионате. Итоги XIV Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» будут подведены 4 декабря. Подробные условия участия доступны на сайте интернет-чемпионат.рф.

Возрастное ограничение 6+.