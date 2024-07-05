«Ростелеком» приглашает пройти обучение в летней Школе наставников «Изучи интернет»

«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития объявляют об открытии нового набора на обучение в Школе наставников «Изучи интернет». Профессиональная программа повышения квалификации разработана для педагогов, студентов и аспирантов педагогического профиля, а также других специалистов, работающих с детьми и молодежью. Дополнительное образование организовано на базе интерактивного проекта «Изучи интернет — управляй им». Заявки на летнюю программу в Школе наставников принимаются до 11 августа.

Обучение в Школе наставников позволит получить знания о процессе управления интернетом, истории, инфраструктуре, интернационализации глобальной сети, а также о новых цифровых технологиях: искусственном интеллекте, технологии блокчейн, интернете вещей. Участники программы узнают правила организации собственной цифровой инфраструктуры и кибербезопасности, повысят квалификацию в области обучения цифровой грамотности,получат навыки интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс и научатся применять правовые нормы и принципы наставничества в профессиональной деятельности.

Участники, успешно завершившие обучение в школе, получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации, а также сертификат наставника проекта «Изучи интернет — управляй им» и доступ к сообществу экспертов в области образования.

Ольга Яковлева, начальник проектного отдела Координационного центра доменов .RU/.РФ:

«Мы ставим перед собой задачу дать педагогам игровые интерактивные инструменты, повысить уровень их информационно-коммуникационных компетенций, чтобы впоследствии у наших выпускников была возможность передать эти знания и коллегам в школах, и своим ученикам. Развитие цифровой грамотности школьников напрямую связано с подготовкой педагогов. Чем выше их уровень владения цифровыми компетенциями, тем выше вероятность раннего приобщения учащихся к цифровым технологиям, осознанное использование цифрового контента, сервисов, инструментов для решения конкретных практических задач».

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»:

«Школа наставников — это уникальная возможность для специалистов, работающих с детьми и молодежью, повысить квалификацию в области цифровой безопасности. Участники программы получат необходимые знания и навыки, чтобы помочь подрастающему поколению безопасно и ответственно использовать интернет, развить свои интересы в сфере информационных технологий и стать уверенными пользователями цифровых устройств. Мы также рекомендуем ознакомиться с проектами “Ростелекома” в сфере кибербезопасности, чтобы научиться противостоять интернет-преступникам и защищать себя в виртуальном пространстве, применять цифровые инструменты для реализации творческих идей и решения реальных проблем».

Обучение в школе бесплатное. Чтобы подать заявку, необходимо до 11 августа заполнить анкету, прослушать вводную лекцию и выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого организаторы примут решение о зачислении в школу. Количество мест ограничено.

Занятия в летней школе начнутся 14 августа и завершатся в сентябре. Обучение пройдет онлайн на платформе GetCourse. В качестве аттестационного задания участники школы должны будут создать урок или методические рекомендации по темам прослушанных лекций с использованием инструментария проекта «Изучи интернет — управляй им». Расписание, темы вебинаров и состав экспертов опубликованы на сайте школы.

Менее чем за год работы Школа наставников «Изучи интернет» стала популярна у педагогов. Для участия в предыдущих двух программах было подано 550 заявок из 55 регионов России, обучение прошли 110 специалистов. Подавляющее большинство подавших заявки на обучение имеют высшее образование и преподают информатику в школах и вузах. Среди участников много математиков и физиков, также были заявки от учителей биологии, иностранных языков, музыки, русского языка и литературы.

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