Ростелеком» презентовал в Рязани топ-5 услуг для малого бизнеса

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«Ростелеком» презентовал в Рязани персональные решения для малого бизнеса. Площадку для проведения мероприятия предоставил корпоративный клиент компании — семейный ресторан «Гринвич». Провайдер продемонстрировал представителям гостинично-ресторанной сферы региона эффективность работы своей продуктовой экосистемы.

Сотрудники «Ростелекома» рассказали гостям о выгодах использования виртуальной АТС, Wi-Fi, видеонаблюдения, «Умных экранов» и ТВ для индустрии гостеприимства, а также о дополнительных опциях этих услуг, способных существенно облегчить жизнь сегменту HoReCa .

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Сегодня наши сервисы используют более 700 тысяч корпоративных клиентов по всей стране. Мы отлично знаем, как организовать цифровые услуги для предприятий любого масштаба. Наши персональные решения для малого бизнеса разработаны таким образом, чтобы его владельцы сосредоточились на своих профильных задачах, приносящих наибольший результат. В свою очередь, цифровые сервисы от «Ростелекома» будут работать как «на автомате», стабильно и надежно, обеспечивая дополнительный доход и конверсию посетителей.

Виктор Веригин, владелец хостела «Мята»:

Одна из главных задач моего бизнеса – сделать пребывание гостей в хостеле максимально комфортным. Наличие беспроводного доступа в интернет уже давно стало правилом хорошего тона по отношению к посетителям. При этом «Ростелеком» позволяет мне использовать услугу максимально продуктивно. Выбирая способ авторизации для клиента, я могу оформить стартовую страницу в индивидуальном дизайне, разместить на ней свои предложения или рекламу партнеров. Wi-Fi от «Ростелекома» повышает лояльность клиентов к нашему заведению, а нам дает площадку для продвижения. После презентации я задумался над приобретением Wi-Fi–радара от провайдера. Считаю, это будет простым и доступным способом повысить свои продажи, запустив грамотную таргетированную рекламную кампанию в сети.

Wi-Fi-радар особенно актуален для компаний сферы обслуживания и ретейла. Сервис поможет предпринимателям отслеживать конверсию рекламы в продажи, оценивать эффективность маркетинговых акций и покупательскую активность. Wi-Fi-радар обеспечивает сбор MAC-адресов персональных мобильных устройств посетителей с включенным модулем Wi-Fi. Благодаря этому клиент может настроить таргетированную рекламу своего заведения на площадках «Яндекса» и MyTarget.

Личный кабинет услуги организован так, чтобы ее подключение и настройка занимали минимум времени, были просты и интуитивно понятны. При возникновении вопросов провайдер оказывает круглосуточную техническую поддержку.

Более подробно узнать об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.