Ростелеком» презентовал в Рязани топ-5 услуг для малого бизнеса

«Ростелеком» презентовал в Рязани персональные решения для малого бизнеса. Площадку для проведения мероприятия предоставил корпоративный клиент компании — семейный ресторан «Гринвич». Провайдер продемонстрировал представителям гостинично-ресторанной сферы региона эффективность работы своей продуктовой экосистемы.
Сотрудники «Ростелекома» рассказали гостям о выгодах использования виртуальной АТС, Wi-Fi, видеонаблюдения, «Умных экранов» и ТВ для индустрии гостеприимства, а также о дополнительных опциях этих услуг, способных существенно облегчить жизнь сегменту HoReCa .
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Виктор Веригин, владелец хостела «Мята»:
Wi-Fi-радар особенно актуален для компаний сферы обслуживания и ретейла. Сервис поможет предпринимателям отслеживать конверсию рекламы в продажи, оценивать эффективность маркетинговых акций и покупательскую активность. Wi-Fi-радар обеспечивает сбор MAC-адресов персональных мобильных устройств посетителей с включенным модулем Wi-Fi. Благодаря этому клиент может настроить таргетированную рекламу своего заведения на площадках «Яндекса» и MyTarget.
Личный кабинет услуги организован так, чтобы ее подключение и настройка занимали минимум времени, были просты и интуитивно понятны. При возникновении вопросов провайдер оказывает круглосуточную техническую поддержку.
Более подробно узнать об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.