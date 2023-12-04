«Ростелеком» презентовал в Рязани новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»

В рамках Года педагога и наставника в России компания «Ростелеком», Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова запустили новый уникальный просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики». Команды журналистов и блогеров Центрального федерального округа совместно с искусствоведами ведущих художественных музеев страны создали цикл видеолекций о жизни и работах великого русского художника и наставника Василия Поленова и его известных учеников. Участие в подготовке мини-фильмов приняли и рязанцы: Александр Синицын, Анатолий Тверитнев, Глеб Кондраков и Елена Карпова.

30 ноября в Рязанской областной библиотеке имени Горького авторы сюжетов из Рязани и Калуги, а также представители провайдера презентовали проект школьникам и студентам художественного училища. Гостями мероприятия стали губернатор Рязанской области Павел Малков, вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов, а также идейный вдохновитель проекта, директор музея-заповедника Наталья Поленова. С приветственным словом по видеоконференцсвязи к участникам обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, председатель Попечительского совета Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Игорь Щеголев.

Денис Лысов, вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наша цель — с помощью интернет-каналов, современных IT-сервисов рассказать молодежи о значимости отечественной культуры. Находясь на офлайн-презентациях просветительского проекта семьи Поленова, получаешь каждый раз новый творческий заряд. Сегодня в Рязани, в главной библиотеке города, мы увидели, что присутствующие на презентации школьники и студенты живо, искренне реагируют на оригинальный, в духе времени оформленный цикл полудокументальных, новаторских видео-лекций. Их создали журналисты, блогеры, художники, музейщики, искусствоведы нашего ЦФО вместе с домом Поленова и главным партнером, в лице “Ростелекома”. Молодежь заинтересовалась — значит, мы на правильном пути. И продолжаем развивать проект».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сети связи нашей компании покрывают почти всю территорию Рязанской области. Мы уверены в том, что высокоскоростной интернет, который во многом благодаря “Ростелекому”, становится всё доступнее, поможет сделать проект массовым. Надеемся, что каждый в регионе сможет увидеть весь цикл видео документального и полудокументального характера, созданный в рамках проекта».

Подробнее о других социальных проектах компании можно узнать на сайте.

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