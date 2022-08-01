«Ростелеком» презентовал рязанскому бизнесу и власти актуальные решения для цифровизации региона

«Ростелеком» выступил партнёром межрегиональной конференции «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры» в Рязани. Организаторами стали АНО «Цифровой регион» и Корпорация развития Рязанской области. В мероприятии приняли участие представители местной власти, бизнеса и ИТ-компаний.
Провайдер провёл центральные панельные дискуссии, посвящённые темам кибербезопасности и переходу отечественных предприятий на российское программное обеспечение. «Цифровой диалог» с аудиторией вели Руслан Замалиев, директор по развитию регионального бизнеса «Ростелеком-Солар», и Андрей Гущин, заместитель начальника отдела продаж корпоративным заказчикам ПАО «Ростелеком».
Во время дискуссии участники обсудили тему цифрового развития области, внедрения систем кибербезопасности и виртуальных сервисов для хранения информации, в первую очередь тех, что полностью заменяют импортные аналоги и значительно превосходят их по уровню надежности.
Среди рассмотренных систем наибольший интерес вызвала представленная на стенде провайдера платформа интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики. Она позволяет, например, осуществлять мониторинг выполнения работ по благоустройству или вести подсчет автомобильного и пешеходного трафика.
Отдельным крупным блоком прошла тема кибербезопасности. Участникам форума был представлен продуктовый портфель компании «Ростелеком-Солар», который обеспечивает полный цикл защиты от киберугроз и разрабатывается «под ключ» для каждого клиента.
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