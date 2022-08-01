«Ростелеком» презентовал рязанскому бизнесу и власти актуальные решения для цифровизации региона

«Ростелеком» выступил партнёром межрегиональной конференции «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры» в Рязани. Организаторами стали АНО «Цифровой регион» и Корпорация развития Рязанской области. В мероприятии приняли участие представители местной власти, бизнеса и ИТ-компаний.

Провайдер провёл центральные панельные дискуссии, посвящённые темам кибербезопасности и переходу отечественных предприятий на российское программное обеспечение. «Цифровой диалог» с аудиторией вели Руслан Замалиев, директор по развитию регионального бизнеса «Ростелеком-Солар», и Андрей Гущин, заместитель начальника отдела продаж корпоративным заказчикам ПАО «Ростелеком».

Во время дискуссии участники обсудили тему цифрового развития области, внедрения систем кибербезопасности и виртуальных сервисов для хранения информации, в первую очередь тех, что полностью заменяют импортные аналоги и значительно превосходят их по уровню надежности.

Андрей Ульянов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области: «В силу того, что «Ростелеком» – крупная федеральная компания, у нас есть возможность оценить, как те или иные информационные системы провайдера работают в других регионах, и спроецировать это на нашу область. Мы раз за разом, в том числе на сегодняшних дискуссиях, убеждаемся в том, что это – надёжный стратегический партнёр, имеющий как серьёзную аппаратную базу, так и востребованные, перспективные софт-решения»

Среди рассмотренных систем наибольший интерес вызвала представленная на стенде провайдера платформа интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики. Она позволяет, например, осуществлять мониторинг выполнения работ по благоустройству или вести подсчет автомобильного и пешеходного трафика.

Отдельным крупным блоком прошла тема кибербезопасности. Участникам форума был представлен продуктовый портфель компании «Ростелеком-Солар», который обеспечивает полный цикл защиты от киберугроз и разрабатывается «под ключ» для каждого клиента.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: «Сегодня сервисы «Ростелекома» успешно заменяют ушедших с рынка игроков. Мы активно предлагаем региону и бизнесу продукты, которые базируются не на «железе», а на построении сервисных моделей. И на примере наших клиентов, участвующих в панельных дискуссиях, наглядно видно, как продуктивно работают эти модели, помогая эффективно выстраивать телекоммуникационную инфраструктуру, защищать её от киберугроз и обслуживать, независимо от внешних факторов»

Подробнее о крупных инфраструктурных проектах компании можно узнать на сайте.