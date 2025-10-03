Пятница, 3 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

«Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета

Алексей Самохин
Фото: Ростелеком

К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, «Ростелеком» представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов в зависимости от региона проживания и подключенных опций. По данным аналитиков, «Ростелеком» предоставляет услуги доступа в интернет более чем 40% российских семей (13,7 млн домохозяйств по итогам первого полугодия 2025 года). Портрет составлен на основе анализа обезличенных данных 785 тыс. абонентов из всех макрорегионов компании.

Типичный пользователь интернета из дома — это мужчина 35–45 лет. Для доступа он использует как ПК, так и мобильный телефон, интересуется ИТ, автомобилями и финансами. У него есть семья и как минимум одно домашнее животное. По данным компании, средний пользователь в 2025 году ежемесячно скачивает 299 Гб трафика. Трафик стабильно растет — в первом полугодии текущего года он вырос на 16% по отношению к 2024 году. Осенью и зимой пользователь проводит в интернете больше времени, чем летом — ежегодно после спада в период отпусков с конца сентября наступает резкий рост. Пиковые же значения традиционно достигаются в январе и марте.

Городской пользователь интернета без дополнительных подключенных опций чаще холост, интересуется здоровьем и обучающими курсами, снимает квартиру. Абонент, живущий за городом, женат, с детьми, любит путешествовать, но преимущественно в пределах России.

Пользователь, у которого в пакете с интернетом подключен онлайн-кинотеатр, занимается спортом, владеет недвижимостью или планирует ее приобрести. Среди этой категории больше всего владельцев кошек и собак. Абонент, подключивший также мобильную связь, больше других интересуется финансами, кулинарией, мебелью и интерьером, а также чаще заботится о безопасности и подключает антивирусы и видеонаблюдение.

Доля женщин среди пользователей растет и в 2025 году составляет 45,1%, увеличилась и доля людей старшего возраста — почти каждый пятый (18,8%) старше 55 лет. Каждый третий (30,8%) пользуется интернетом только со смартфона. Самая редкая категория — пользователь интернета исключительно с планшета — 0,17% от общего числа.

Рекордсмены по использованию домашнего интернета среди регионов — Москва и Подмосковье, Юг и Урал (трафик на 13, 11 и 9% выше, чем в среднем по стране). Скромнее других оказались жители Центра России (на 18% ниже среднего) и Поволжья (-11%).

Чаще других подключают вместе с домашним интернетом онлайн-кинотеатр Wink.ru жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там же больше геймеров — в регионах Юга и Северного Кавказа в два раза чаще подключают тарифный план «Игровой», чем в среднем по стране. Самые читающие абоненты живут на Дальнем Востоке — число тех, кто в этих субъектах подключил «Ростелеком Книги», превышает среднее по стране более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«Свыше 90% населения в России пользуются интернетом, и самую большую долю из них традиционно обслуживает наша компания. Поэтому у нас самая большая и достоверная база данных о интернет-пользователях страны. Конечно же, в их число входят люди всех возрастов, интересов, разного семейного положения. Наш анализ показывает, что типичный пользователь с каждым годом увеличивает объем потребляемого трафика, часто выходит в сеть с нескольких устройств, а вот подключение дополнительных опций зависит от множества факторов. Но одно можно сказать точно: семьи активнее пользуются пакетами услуг и дополнительными сервисами. Мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры и качества интернета, разрабатываем новые предложения для дома и семьи, чтобы точнее соответствовать запросам абонентов».

Сфера интересов пользователей определялась на основе данных провайдера о тематиках сайтов, на которые заходили три и более раз в месяц, а также аффинити-индекса «Яндекс Аудиторий».

Узнать подробности о предложениях «Ростелекома» и подключить домашний интернет можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzquZcan9

Самые читаемые материалы

Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...
Новости мира

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.

Последние новости

Рязанцы продолжают собирать грибы в октябре

Судя по отзывам, лес в начале октября — «живой, есть все зеленухи, подосиновики, не живые белые и, конечно, лисички». 

Опубликовано обновлённое расписание бесплатных автобусов до с. Константиново 4 и 5 октября

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина опубликовал обновленное расписание бесплатного транспорта...

В Рязанской области прошла проверка обновленной системы оповещения населения

На сегодняшний день в областном центре работает 110 точек оповещения. К концу года, после завершения всех работ, общий охват населения Рязанской области системой оповещения составит 75,8%.

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...

На Украине заявили об исчезновении мэра Киева Кличко

Руководитель военной администрации Киева Тимур Ткаченко заявил в соцсетях...

«Мама, я жива»: умер самый известный незаконно осужденный россиянин Медков

В ставропольском селе Китаевское умер  Дмитрий Медков, которого считают...

Умер актёр Сергей Рыбин

В фильмографии Рыбина 30 работ в 29 проектах. Он снимался в сериалах «Условный мент», «Тайны следствия», «Великолепная пятёрка» и других. 

Трое солдат из Рязанской области вернулись из украинского плена

Об этом написала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

На Урале суд разрешил женщине забеременеть от погибшего на СВО мужа

Суд Екатеринбурга разрешил 43-летней женщине пройти процедуру ЭКО, используя...

Кадыров призвал генерала Шаманова встать на колени после спора об истории

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал в телеграм-канале депутата...

Мэрия: 79% многоквартирных домов в Рязани подключены к отоплению 

Сейчас идет регулировка температурного режима внутри зданий. Пуск тепла ведется с опережением графика, отмечается в сообщении мэрии. 

«Задушить Крым»: Британский аналитик предрёк масштабную атаку ВСУ этой осенью

Военный аналитик Майкл Кларк полагает, что Киев может стремиться повлиять как на ситуацию на фронте, так и на восприятие конфликта западными союзниками.

В Рязанскую область придёт «позднее» бабье лето

Начиная с субботы, 4 октября, в регионе ожидается в целом тёплая для этого времени года погода, с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы.

В Рязани лишили гражданства РФ убийцу из Средней Азии

Мужчина длительное время проживал в микрорайоне Дягилево Рязани и получил российское гражданство в 2006 году.

К 130-летию Есенина в Рязани запустили «Поэтический рейс» на мотрисе 

Участникам расскажут об особенностях творчества поэта и о малоизвестных фактах его биографии.