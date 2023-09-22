«Ростелеком» построил сеть Wi-Fi для Рязанского областного клинического госпиталя ветеранов войн

«Ростелеком» организовал беспроводной интернет в Рязанском областном клиническом госпитале, где проходят лечение ветераны войн.
Специалисты провайдера подключили три уличные и 16 внутренних точек доступа Wi-Fi для стационара в поселке Солотча. Теперь пациенты могут бесплатно выходить в Сеть со своих гаджетов. Для этого им необходимо пройти авторизацию через портал госуслуг или, позвонив по бесплатному номеру 8-800.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Наталья Осычная, главный врач ГБУ РО «РОКГВВ»:
Сервис «Wi-Fi для гостей» — одно и наиболее популярных решений для корпоративных клиентов. Им удобно управлять из личного кабинета: можно настроить информационные рассылки, автоматический переход на главную страницу компании, организовать опрос и сбор статистики.
Получить больше информации об услуге можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.
Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388
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