«Ростелеком» построил сеть Wi-Fi для Рязанского областного клинического госпиталя ветеранов войн

«Ростелеком» организовал беспроводной интернет в Рязанском областном клиническом госпитале, где проходят лечение ветераны войн.

Специалисты провайдера подключили три уличные и 16 внутренних точек доступа Wi-Fi для стационара в поселке Солотча. Теперь пациенты могут бесплатно выходить в Сеть со своих гаджетов. Для этого им необходимо пройти авторизацию через портал госуслуг или, позвонив по бесплатному номеру 8-800.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Wi-Fi уже стал базовым IT-решением для организаций системы здравоохранения. Наши специалисты реализовали проект для госпиталя таким образом, что даже при одновременном подключении к общественной сети большого количества пользователей интернет остается стабильным и сохраняет скорость. Убежден, что наша услуга обеспечит дополнительные комфортные условия для пациентов клиники.

Наталья Осычная, главный врач ГБУ РО «РОКГВВ»:

По отзывам наших пациентов можно судить, что развернуть Wi-Fi на всей территории стационара в Солотче было верным решением. Благодаря этому пациенты в любой момент могут легко связаться с родными, посмотреть фильм или почитать книгу онлайн.

Сервис «Wi-Fi для гостей» — одно и наиболее популярных решений для корпоративных клиентов. Им удобно управлять из личного кабинета: можно настроить информационные рассылки, автоматический переход на главную страницу компании, организовать опрос и сбор статистики.

Получить больше информации об услуге можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388

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