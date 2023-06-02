«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету еще более двух тысяч домохозяйств Рязанской области

«Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть еще четырем населенным пунктам Рязанской области: поселку городского типа Елатьме, городу Спасск-Рязанскому, селу Берестянка и деревне Селизово. Услуги связи по технологии GPON («оптика в дом») стали доступны почти 2,5 тысячам домохозяйств.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Строительство волоконно-оптических линий связи ведется в рамках инвестиционного проекта компании. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей региона были обеспечены качественным интернетом и возможностью подключения современных цифровых сервисов. Гарантированный доступ в Сеть не только повышает уровень жизни наших земляков, но и дает толчок развитию районного бизнеса. До конца 2023 года цифровая инфраструктура появится еще как минимум в двух тысячах домохозяйств Рязанской области».

Андрей Мохов, житель села Берестянка:

«Что сказать? Я рад, что к нам пришла нормальная связь. Больше не “считаем трафик”, не входим в Сеть по очереди, а еще и неплохо экономим, так как подключили тариф, объединяющий интернет, видеоплатформу и мобильную связь. Шутим с женой, что и в кинотеатр в Рязань теперь необязательно ездить: свидания можно устраивать дома — смотреть премьеры на Wink».

Видеоплатформа Wink – это умный развлекательный сервис. Его постоянно пополняемая коллекция сейчас состоит из 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. Интерактивное ТВ Wink предоставляет выбор из 400 ТВ-каналов в Full HD и 4K с удобной навигацией по тематическим подборкам. Смотреть Wink можно на любом гаджете. Есть возможность начать просмотр, например, дома на ноутбуке, а продолжить на телефоне или планшете по дороге на работу.

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