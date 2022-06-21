«Ростелеком» подключил к Сети крупное животноводческое хозяйство Рязанской области

«Ростелеком» в Рязанской области обеспечил высокоскоростным интернетом ООО «Вакинское Агро», выпускающее молочную продукцию под брендом «ЭКОВАКИНО». Специалисты компании проложили волоконно-оптические линии связи на территории предприятия для бесперебойного доступа в Сеть из административных и производственных помещений.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

– Наша компания активно продвигает инновационные решения для агропромышленной отрасли. Мы предлагаем клиентам комплекс услуг для оцифровки и контроля технологической цепочки производства. С животноводческим хозяйством “Вакинское Агро” сделан первый шаг на пути к получению максимального эффекта от применения цифровых технологий в бизнесе. Уверены, что заказчик оценит плюсы нашей сетевой инфраструктуры и воспользуется ее ресурсами для внедрения умных сервисов. Как раз сейчас партнер изучает предложения “Ростелекома” по автоматизированному контролю упитанности животных в период лактации. К слову, подобные системы уже внедрены в нескольких крупных агрокомплексах ЦФО.

– Наша компания активно продвигает инновационные решения для агропромышленной отрасли. Мы предлагаем клиентам комплекс услуг для оцифровки и контроля технологической цепочки производства. С животноводческим хозяйством “Вакинское Агро” сделан первый шаг на пути к получению максимального эффекта от применения цифровых технологий в бизнесе. Уверены, что заказчик оценит плюсы нашей сетевой инфраструктуры и воспользуется ее ресурсами для внедрения умных сервисов. Как раз сейчас партнер изучает предложения “Ростелекома” по автоматизированному контролю упитанности животных в период лактации. К слову, подобные системы уже внедрены в нескольких крупных агрокомплексах ЦФО.

Сергей Турта, директор ООО «Вакинское Агро»:

– Цифровизация необходима для развития любого современного предприятия. Сельхозпроизводители в этом смысле не исключение. Для нас первый шаг на пути цифровой трансформации – подключение качественного бесперебойного интернета. При выборе провайдера одним из важнейших факторов стало обеспечение высокого уровня сервисной поддержки, которую “Ростелеком” готов предоставить своим клиентам.

Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.