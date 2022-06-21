«Ростелеком» подключил к Сети крупное животноводческое хозяйство Рязанской области
«Ростелеком» в Рязанской области обеспечил высокоскоростным интернетом ООО «Вакинское Агро», выпускающее молочную продукцию под брендом «ЭКОВАКИНО». Специалисты компании проложили волоконно-оптические линии связи на территории предприятия для бесперебойного доступа в Сеть из административных и производственных помещений.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Сергей Турта, директор ООО «Вакинское Агро»:
Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.
Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.