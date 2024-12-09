«Ростелеком» подключил к Сети крупнейшее животноводческое хозяйство Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупный свиноводческий комплекс Рязанской области. Специалисты компании подключили к Сети девять производственных площадок ООО «АПК-Рязань» (входит в ГК «Агропромкомплектация»): в Кораблинском, Ряжском и Скопинском районах. Для этого связисты проложили более 46 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Созданная телекоммуникационная инфраструктура позволила заказчику внедрить ряд цифровых сервисов.

«Отрадно, что многие предприятия задумываются о создании цифровой инфраструктуры еще на этапе строительства производственных площадок. Это не только делает предприятие максимально современным уже в момент запуска, но и повышает его привлекательность в глазах инвесторов. К слову, именно по такому пути идет “АПК-Рязань”. С учетом развития их комплекса на территории региона, надеемся на дальнейшее сотрудничество», – сказал Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

«Сегодня ГК “Агропромкомплектация” продолжает строительство сразу нескольких крупных производственных комплексов на территории Рязанской области. И, конечно, возведение и дальнейшая эксплуатация этих объектов невозможны без качественных цифровых решений, которые мы активно используем. “Ростелеком” предоставил нам всю необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, благодаря которой мы можем внедрять в свою работу любые ресурсоемкие сервисы», – отметил Роман Полежаков, директор ООО «АПК-Рязань»

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