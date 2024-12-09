«Ростелеком» подключил к Сети крупнейшее животноводческое хозяйство Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупный свиноводческий комплекс Рязанской области. Специалисты компании подключили к Сети девять производственных площадок ООО «АПК-Рязань» (входит в ГК «Агропромкомплектация»): в Кораблинском, Ряжском и Скопинском районах. Для этого связисты проложили более 46 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Созданная телекоммуникационная инфраструктура позволила заказчику внедрить ряд цифровых сервисов.
«Ростелеком» предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.