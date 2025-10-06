Понедельник, 6 октября, 2025
«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии в Рязани 

Алексей Самохин

«Ростелеком» выступил техническим партнером мероприятия на территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области. Специалисты компании подключили на площадке интернет со скоростью 500 Мбит/с и организовали видеотрансляцию с главной сцены. Благодаря этому к чествованию поэта смогли присоединиться почитатели его творчества со всего мира.

Вячеслав Журавлёв, директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина:

«В 2025 году Рязанская область вместе со всей страной праздновала 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Масштабная юбилейная программа, продлившаяся в течение нескольких месяцев, символично включала 130 мероприятий, посвященных знаковой дате. Кульминацией стало трехдневное погружение в мир великого русского поэта — 3—5 октября — здесь, на малой родине Сергея Александровича, в селе Константиново. Для тех, кто не смог лично присутствовать на фестивале поэзии, была возможность посмотреть онлайн-трансляцию, организованную при поддержке “Ростелекома”».

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Есть старая шутка о том, что мир делится на “физиков” и “лириков”. Мы это разделение опровергли, показав, как могут сосуществовать поэзия и технологии. Наши специалисты организовали связь, чтобы каждый поклонник творчества Сергея Есенина смог поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к его юбилею».

Есенинский праздник собрал около 50 тысяч человек, еще более 13 тысяч поучаствовали в событии дистанционно. Благодаря «Ростелекому» онлайн-зрители смогли увидеть выступление оперного артиста Евгения Южина, танцевальную постановку «7 граней» известного хореографа и театрального режиссера Александра Могилёева, поэтические батлы с актрисой Валерией Ланской и многое другое. Настоящий фурор произвел народный артист России Сергей Безруков, который привез зрителям спектакль «Хулиган. Исповедь». Завершился юбилейный день концертом группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Подробнее об интернете от «Ростелекома» можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00 или на сайте компании. 

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2VtzqwjoJNZ

