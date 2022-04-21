«Ростелеком» поддержал будущих рязанских ИТ-специалистов

«Ростелеком» поддержал профориентационный интенсив «Будущее за IT» в Рязани. Организатором мероприятия выступил Центр цифрового образования «IT-CUBE. Рязань» при поддержке министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Специалисты провайдера рассказали школьникам о единой биометрической системе, технологиях работы с большими массивами данных (BIG Data), ЦОДах (центрах обработки данных) и новейших цифровых сервисах. Завершилась встреча тематической викториной по пройденному материалу.

- Реклама -

Ирина Суворова, заместитель директора по работе с внешней сетью и федеральными партнерами ОГАУ ДО «Центр цифрового образования»:

— Ранняя профориентация — одна из тех целей, что IT-CUBE ставит перед собой в первую очередь. Подобные проекты нужны, чтобы показать детям, как в Рязани построить успешную карьеру IT-специалиста. Вместе с партнерами мы хотим помочь ребятам сформировать собственный путь по маршруту «школьник – студент – специалист». Уверены, что вместе с ‘’Ростелекомом’’ справимся с поставленной задачей.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— На регулярной основе «Ростелеком» поддерживает проекты, связанные с обучением будущих IT-специалистов. Именно таким целеустремленным мальчишкам и девчонкам предстоит развивать цифровую экосистему, кибербезопасность, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные сервисы. Надеемся, что кто-то из них, заинтересовавшись нашей компанией сейчас, получит профильное образование, компетенции и затем обязательно придет работать в «Ростелеком».

Хорошим помощником школьников в получении знаний станет образовательный сервис «Ростелеком Лицей». В нем собраны лекции от преподавателей лучших школ и вузов страны. Чтобы помочь подросткам определиться с выбором будущей работы, в сервисе можно пройти онлайн-курс «Моя профессия». Сюда входят лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям, а также подробная информация о востребованных профессиях современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн.

- Реклама -

Узнать о курсе, подключить сервис «Ростелеком Лицей» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800.