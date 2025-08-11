«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников

«Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского проекта по развитию цифровых компетенций и профориентации детей в сфере ИТ. Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона. Последними гостей принимали ребята из санатория «Прометей» Пронского района и воспитанники регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» в кампусе «Солнечный» в поселке Солотча.

Дети прошли пять тематических станций, каждая из которых была посвящена одному из направлений цифровой сферы. Они расшифровывали послания, записанные кодом Цезаря, решали ИТ-ребусы и филворды, участвовали в викторине. Специалисты «Ростелекома» провели занятие по кибербезопасности и рассказали, как интернет приходит в дом. Также большой интерес у школьников вызвала станция знакомства с профессиями будущего и робот-пес Топик. По итогам квеста участники получили памятные сувениры.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Дети — наше будущее, поэтому любой профессиональный контакт с ними напоминает о том, для кого и ради кого все мы работаем. “Ростелеком” выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде, так что беседы, лекции, викторины со школьниками по повышению цифровой грамотности, темам кибербуллинга и кибербезопасности — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Мы поддерживаем подобные проекты на любом уровне, регулярно выступаем партнерами мероприятий, которые организует профильное министерство».

Виктория Темяшова, школьница, отдыхающая в санатории «Прометей»:

«В этом году я хорошо закончила третий класс. Поездка в лагерь стала подарком от мамы и папы. У нас здесь интересная программа, много конкурсов, соревнований. Когда вожатые сказали, что будет “цифровой день”, переживали с ребятами, что будет скучно, что нам монотонно расскажут, что можно делать в интернете, а что нельзя. Но оказалось, это был классный квест по станциям, в котором мы не только слушали, но активно участвовали и тут же, на месте, проверяли, как запомнили всё, что узнали. Я бы с удовольствием прошла такую игру еще раз».

Проект «День цифры» реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями страны. Региональным куратором программы в Рязанской области выступает АНО «Цифровой регион». За это лето в акции приняли участие около 250 рязанских школьников.

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.