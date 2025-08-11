Понедельник, 11 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Общество

«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников

Алексей Самохин

«Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского проекта по развитию цифровых компетенций и профориентации детей в сфере ИТ. Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона. Последними гостей принимали ребята из санатория «Прометей» Пронского района и воспитанники регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» в кампусе «Солнечный» в поселке Солотча.

Дети прошли пять тематических станций, каждая из которых была посвящена одному из направлений цифровой сферы. Они расшифровывали послания, записанные кодом Цезаря, решали ИТ-ребусы и филворды, участвовали в викторине. Специалисты «Ростелекома» провели занятие по кибербезопасности и рассказали, как интернет приходит в дом. Также большой интерес у школьников вызвала станция знакомства с профессиями будущего и робот-пес Топик. По итогам квеста участники получили памятные сувениры.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Дети — наше будущее, поэтому любой профессиональный контакт с ними напоминает о том, для кого и ради кого все мы работаем. “Ростелеком” выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде, так что беседы, лекции, викторины со школьниками по повышению цифровой грамотности, темам кибербуллинга и кибербезопасности — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Мы поддерживаем подобные проекты на любом уровне, регулярно выступаем партнерами мероприятий, которые организует профильное министерство». 

Виктория Темяшова, школьница, отдыхающая в санатории «Прометей»:

«В этом году я хорошо закончила третий класс. Поездка в лагерь стала подарком от мамы и папы. У нас здесь интересная программа, много конкурсов, соревнований. Когда вожатые сказали, что будет “цифровой день”, переживали с ребятами, что будет скучно, что нам монотонно расскажут, что можно делать в интернете, а что нельзя. Но оказалось, это был классный квест по станциям, в котором мы не только слушали, но активно участвовали и тут же, на месте, проверяли, как запомнили всё, что узнали. Я бы с удовольствием прошла такую игру еще раз».

«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.
«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.
«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.
«Ростелеком» организовал «цифровое лето» для рязанских школьников Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» провели серию обучающих квестов для школьников в возрасте 8—15 лет, отдыхающих в летних лагерях региона.

Проект «День цифры» реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями страны. Региональным куратором программы в Рязанской области выступает АНО «Цифровой регион». За это лето в акции приняли участие около 250 рязанских школьников.

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2Vtzqwi4Ca5

Самые читаемые материалы

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.
Новости России

Что заморозить в августе, чтобы зимой не тратить кучу денег на фрукты и овощи

Август — это настоящий кладезь свежих овощей, фруктов и ягод. Пока сезон в самом разгаре, самое время наполнить морозилку полезными заготовками, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не переплачивать в магазинах.

Последние новости

Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда самокатчика на ребенка в Рязани

Курьер на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные ушибы, она была госпитализирована.
Новости России

В Оренбурге мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда

Мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда силовиков...
Новости России

«Я был в шоке»: туристы рассказали, как поменялся Волгоград за 10 лет

За десять лет Волгоград изменился до неузнаваемости, в городе...
Новости России

Baza: в Новосибирске водитель грузовика сошел с ума и стал давить пешеходов

Водитель грузовика в Новосибирске дважды пыталась переехать пешеходов, сдавая назад,...
Новости России

Банк России выпустил памятную монету «Хоккей»

Банк России выпустил в обращение новую памятную серебряную монету из серии «Российский спорт», посвящённую хоккею. Её номинал составляет 3 рубля.
Экономика и бизнес

Уникальное предприятие из Рязани повысило выработку благодаря федпроекту «Производительность труда»

На Рязанском заводе металлокерамических приборов подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда».
Новости России

Раскрыто содержание предсмертной записки екатеринбурженки, убивший себя и детей

Жительница Екатеринбурга, убившая двух детей и себя, оставила предсмертную...
Новости России

От перловки до горохового пюре: как сделать привычные гарниры вкусными и интересными

Хочется чего-то нового, но при этом бюджетного, вкусного и простого в приготовлении. Как разнообразить стол, не покупая дорогих продуктов и учитывая предпочтения всей семьи? Давайте разберёмся.