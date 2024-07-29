Понедельник, 29 июля, 2024

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом все подразделения АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

Автор: 7info 2

Опубликовано

«Ростелеком» завершил модернизацию сетей связи в 24 подразделениях АО «Газпром газораспределение Рязанская область» на территории региона. Работы велись с июня прошлого года. Специалисты провайдера заменили медный кабель на оптоволоконный, установили коммутаторы в каждом подразделении компании. Теперь заказчик может пользоваться интернетом со скоростью 100 Мбит/с. Последними высокоскоростной доступ в Сеть получили отделения в селах Захарово и Поляны, поселке городского типа Ермишь и рабочем поселке Кадом.

Иван Анашкин,директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Высокоскоростные волоконно-оптические линии связи гарантируют стабильность работы сети, а это — основа для подключения ресурсоемких сервисов. “Ростелеком” обладает большим опытом в строительстве и эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры. Мы гордимся, что создаем цифровой плацдарм как для небольших региональных компаний, так и для областных филиалов корпораций».

Андрей Савичев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область»:

«Теперь все наши подразделения обеспечены современными технологиями доступа в интернет.Надежная цифровая инфраструктура позволит значительно расширить возможности для работы наших специалистов, и, конечно, обеспечит еще больший комфорт для потребителей газа Рязанской области».

Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома»можно на официальном сайте компании.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

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