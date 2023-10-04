«Ростелеком» обеспечил связью жителей поселка Лесная Поляна Рязанской области

«Ростелеком» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил и ввел в эксплуатацию базовую станцию (БС) в поселке Лесная Поляна Щацкого района Рязанской области. Благодаря этому 230 жителей населенного пункта получили голосовую связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G).
Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелеком». В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания). Государственная программа предусматривает установку БС в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. До конца 2023 года мобильный интернет появится в 26 малых населенных пунктах Рязанской области.
Ирина Елисеева, директор Рязанского филиала Tele2:
Получить больше информации о проекте УЦН 2.0 можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.
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