«Ростелеком» обеспечил связью жителей поселка Лесная Поляна Рязанской области

«Ростелеком» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил и ввел в эксплуатацию базовую станцию (БС) в поселке Лесная Поляна Щацкого района Рязанской области. Благодаря этому 230 жителей населенного пункта получили голосовую связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Независимо от того, где живет человек, у него должны быть интернет и возможность подключения цифровых сервисов. И наша компания активно над этим работает. Так, в прошлом месяце мобильная связь и доступ в Сеть появились в поселке Лесная Поляна. Построенная базовая станция гарантирует его жителям стабильный сигнал и скорость передачи данных, достаточную для свободного онлайн-общения, получения электронных госуслуг, совершения дистанционных платежей и покупок.

Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелеком». В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания). Государственная программа предусматривает установку БС в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. До конца 2023 года мобильный интернет появится в 26 малых населенных пунктах Рязанской области.

Ирина Елисеева, директор Рязанского филиала Tele2:

Мы на протяжении многих лет делаем доступной мобильную связь в самых удаленных уголках региона. Уже удалось развернуть покрытие для более чем 99% жителей Рязанской области. Участие в качестве центра компетенций в проекте УЦН 2.0 органично вписывается в нашу стратегию. Не так давно наша команда разработала специальную программу обучения правилам кибербезопасности для жителей небольших населенных пунктов. Первую лекцию мы провели для школьников в селе Просечье Александро-Невского района. А теперь уже обучаем детей в Лесно-Полянской средней школе.

Получить больше информации о проекте УЦН 2.0 можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

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