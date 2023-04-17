«Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом еще три населенных пункта Рязанской области

В первом квартале «Ростелеком» в Рязанской области построил и ввел в эксплуатацию три базовые станции (БС). Теперь жители сёл Веряево и Стубле Пителинского и Михайловского районов, а также деревни Кущапино Кадомского района получили мобильную связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Базовые станции, строительство которых мы ведем в Рязанской области в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), подключены по оптоволоконной линии. Это гарантирует жителям отдаленных сёл и деревень стабильный высокоскоростной интернет и качественную мобильную связь, нивелирует разницу с городом в доступности информационных ресурсов и цифровых сервисов. До конца 2023 года программа охватит еще 21 населенный пункт региона».

Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелеком». В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2. Государственная программа предусматривает установку БС в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Ирина Елисеева, директор Рязанского филиала Tele2:

«Практически 15 лет наша компания активно развивает сеть в Рязанской области, фокусируясь не только на городах, но и на малых населенных пунктах. Сегодня нам удалось развернуть покрытие для более чем 99% жителей региона, и в рамках проекта УЦН 2.0 мы продолжаем совершенствовать зону охвата. Отклик клиентов в Стубле, Веряеве и Кущапине говорит об актуальности программы: местные пользователи потребляют в среднем в два раза больше трафика, чем горожане. Они смотрят фильмы онлайн, общаются с близкими через соцсети и мессенджеры, заходят на такие полезные сервисы, как порталы для школьного обучения или госуслуги. Кстати, именно на госуслугах рязанцы смогут самостоятельно выбрать населенные пункты, которые затронет проект УЦН 2.0 в 2024 году»

После запуска сети в населенных пунктах, где нет офисов продаж, на местность выезжают специалисты «Ростелекома» для оформления договоров и выдачи сим-карт.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.