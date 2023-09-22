«Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом еще более 1500 жителей Рязанской области

«Ростелеком» в Рязанской области в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил и ввел в эксплуатацию еще семь базовых станций (БС).

Благодаря этому 1730 жителей малых населенных пунктов Захаровского, Кадомского, Касимовского, Михайловского, Рыбновского и Шацкого районов получили голосовую связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Мы планомерно расширяем зону покрытия мобильной связью и беспроводным интернетом малых населенных пунктов Рязанской области. Базовые станции подключаются по оптоволокну. Это гарантирует устойчивый сигнал и высокую скорость передачи данных. Так что теперь жители малых населенных пунктов могут пользоваться цифровыми сервисами и в личных, и в рабочих целях.

Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелеком». В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания). Государственная программа предусматривает установку БС в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Ирина Елисеева, директор Рязанского филиала Tele2:

Мы на протяжении многих лет делаем доступной мобильную связь в самых удаленных уголках Рязанской области. Уже удалось развернуть покрытие для более чем 99% жителей региона. Участие в качестве центра компетенций в проекте УЦН 2.0 органично вписывается в нашу стратегию. Отклик клиентов в недавно подключенных селах говорит об актуальности программы: местные пользователи потребляют в среднем в два раза больше трафика, чем горожане. Приятно, что опыт жителей цифровизированных сёл и деревень мотивирует их соседей заходить на госуслуги и выбирать населенные пункты для реализации проекта в 2024 году.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

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