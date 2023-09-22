«Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом еще более 1500 жителей Рязанской области

«Ростелеком» в Рязанской области в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил и ввел в эксплуатацию еще семь базовых станций (БС).
Благодаря этому 1730 жителей малых населенных пунктов Захаровского, Кадомского, Касимовского, Михайловского, Рыбновского и Шацкого районов получили голосовую связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G).
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелеком». В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания). Государственная программа предусматривает установку БС в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.
Ирина Елисеева, директор Рязанского филиала Tele2:
Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.
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