«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой Рязанскую ВДНХ

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи с пропускной способностью сети до 1 Гб/с для Рязанской ВДНХ. В результате все резиденты экспозиционного комплекса получили доступ к любым цифровым сервисам. Кроме этого, специалисты провайдера установили на территории 30 камер видеонаблюдения, которые помогут обеспечить высокий уровень безопасности всего пространства. Проект реализован совместно с АНО «Центр развития креативных индустрий» (ЦРКИ).
Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
«Рязанская ВДНХ — точка притяжения гостей и жителей города, поэтому создание ее цифровой инфраструктуры — большая ответственность. Наши специалисты успешно внедрили новейшие технологии, сохранив историческую ценность объекта. Главное, мы развернули на территории объекта систему видеонаблюдения. Она поможет следить за порядком и сохранностью имущества, обеспечит безопасность посетителям. Уверен, цифровизация повысит уровень комфорта гостей, привлечет еще больше мероприятий, будет способствовать дальнейшему развитию этой уникальной локации».
Устин Богачёв, директор АНО «Центр развития креативных индустрий»:
«Рязанская ВДНХ — это вновь воссозданное городское пространство, где соединились культурная и историческая идентичность с креативными индустриями нашего региона: гастрономическими брендами и тематическими фестивалями. Уверены, цифровые технологии, внедренные “Ростелекомом”, придадут дополнительный импульс развитию нашей уникальной площадки».
Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» можно по телефону 8 800 300 67 95 или на официальном сайте провайдера.