«Ростелеком» масштабно запустил просветительский проект «IT-семья» в Центральном федеральном округе

В сентябре этого года ПАО «Ростелеком» запустило в ЦФО просветительский проект «IT-семья», который направлен на командное обучение интернет-грамотности людей старшего возраста вместе с внуками. За два месяца курсы прошли 76 пар из Твери, Орла и Липецка. Ещё в шести городах (Иваново, Тула, Брянск, Рязань, Тамбов, Владимир) обучение сейчас в самом разгаре.
Партнерами проекта стали университеты, библиотеки, региональные представительства центра цифрового образования детей «IT-куб», Компьютерной Академии Шаг и технологического центра Accenture. Совместно с их специалистами представители «Ростелекома» разработали уникальные для каждого города образовательные программы.
Во время занятий бабушки, дедушки и их внуки-подростки прокачивают свои знания в области использования современных цифровых ресурсов – от общения в мессенджерах, создания и ведения аккаунтов в соцсетях до получения государственных и банковских услуг онлайн. Большое внимание в ходе занятий уделяется и вопросам безопасности. Преподаватели рассказывают, как защитить компьютеры и мобильные устройства от вредоносных программ, оградить себя от негативного общения и спама, какую информацию можно публиковать в открытом доступе, а какую следует скрыть.
Обучение проводится в очно-заочной форме. Общая продолжительность курса – 20 часов, а по окончании обучения между командами пройдут офлайн-соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получают награды от организаторов конкурса.
Вера Кузнецова, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
Ирина Малько, директор центра цифрового образования детей «IT-куб» (г. Липецк):
Юлия Кулева, директор ивановского филиала Компьютерной Академии ШАГ:
Дмитрий Горынин, директор Технологического центра Accenture в Твери:
По итогам первых месяцев проекта можно с уверенностью сказать, что он пользуется большим успехом у жителей регионов. Пожилые люди, не попавшие в пилотную учебную группу, обращаются к специалистам «Ростелекома» с просьбой включить их в состав участников следующего потока. Поэтому цифровой провайдер продолжит начатую работу.
Получить подробную информацию о проекте можно на сайте «Ростелекома».