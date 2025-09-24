Среда, 24 сентября, 2025
10.5 C
Рязань
Новости России

«Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по выручке и числу хот-спотов

Анастасия Мериакри

По данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» продолжает укреплять ведущие позиции на рынке публичного Wi-Fi. В 2024 году доля его выручки составила 41%, а доля обслуживаемых точек доступа — 45%. В текущем году компания также фиксирует устойчивы рост спроса на беспроводные услуги.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» в своем исследовании российского рынка отмечают, что в 2024 году рост количества точек доступа опережал рост выручки. По итогам года количество точек публичного Wi-Fi выросло на 4,5% и составило 248,1 тыс., 112 тыс. из них обслуживает группа компаний «Ростелеком» (без учета точек, построенных в рамках проектов «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая образовательная среда»). Общая рыночная выручка от услуги Wi-Fi увеличилась на 3,6% и составила 4,5 млрд рублей.

Среди факторов роста эксперты выделяют сохраняющийся спрос на удаленную работу, требующую высокой пропускной способности интернета, а также расширение списка удобных способов авторизации пользователей. Кроме того, на динамику рынка положительно повлияли проекты цифровизации социальной инфраструктуры, а также рост количества публичных мероприятий, где востребована разовая организация Wi-Fi-сетей. В сегменте B2B в 2024 году наибольший интерес к сервису проявляли компании из сфер торговли, ИТ и гостиничного сектора.

«Ростелеком» продолжает фиксировать рост внимания к беспроводному доступу, что связано с трендом на цифровизацию и необходимостью сохранять доступ в сеть в условиях временной блокировки мобильного интернета, а также усилением мер безопасности и контроля за соблюдением требований по авторизации пользователей. Так, общее количество подключений пользователей к публичной сети Wi-Fi (разовые и повторные авторизации) за 8 месяцев 2025 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее количество уникальных пользовательских устройств и общий объем пользовательского трафика в сети, которую обслуживает «Ростелеком», увеличились почти в два раза. Это подтверждает, что компания не только сохраняет лидерство, но и адаптируется к меняющимся потребностям рынка. В частности, в этом году пользователям стали доступны новый способ авторизации: подключение через банковские ID для клиентов банковских сервисов и через ваучеры — для иностранных пользователей.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:
«Качество и стабильность беспроводного доступа «Ростелекома» обеспечивает решение задач как малого и среднего бизнеса, так и крупных федеральных компаний. Мы также остаемся надежным партнером для государства, поддерживая инициативы по цифровизации образования и других социально значимых сфер. Важно, чтобы каждый клиент вне зависимости от масштаба бизнеса и задач мог гарантировать высокий уровень сервиса для своих потребителей даже в условиях внешних ограничений. «Ростелеком» продолжает развивать сервис публичного Wi-Fi через постоянное совершенствование пользовательского опыта, расширение функциональности и усиление защиты собственной сервисной платформы, используя при этом надежные отечественные решения».

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388, erid: 2Vtzqxf9Z6t

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Происшествия

Маршрутчик совершил обгон через двойную сплошную, ГАИ проводит проверку

Водитель общественного транспорта совершил обгон через двойную сплошную линию разметки, тем самым выехав на встречную полосу.
Новости России

Белгородцы пожаловались Гладкову на неработающую защиту от БПЛА

Жители Шебекино пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на неработающую защиту...
Новости России

Военкор Коц: Россия больше уважает погибших украинцев, чем Зеленский

Россия больше уважает погибших украинских военных, чем Владимир Зеленский,...
Происшествия

На Солотчинском шоссе перевернулся мусоровоз

ДТП произошло около комплекса «Некоторое царство».
Семья и отношения

В Рязани родилось 104 ребенка с помощью ЭКО, самый маленький из них весил 480 грамм

Благодаря ЭКО на свет появились 104 малыша, из них у шести женщин была многоплодная беременность.
Транспорт и дороги

В Рязани проведут капитальный ремонт семи улиц

На данный момент разработана конкурсная документация в рамках договоров на два года за счет субсидий из регионального бюджета.
Транспорт и дороги

Остановки «РЗЖБК» и «Завод САМ» переименуют в Рязани

Это решение было принято рабочей группой, которая рассматривает предложения по присвоению и изменению наименований остановочных пунктов города.