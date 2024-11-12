«Ростелеком» и Солар помогли школьникам ЦФО обезопасить себя от травли в интернете

11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для учеников 7—8 классов, проживающих в регионах Центрального федерального округа. В мероприятии по видеосвязи приняли участие порядка 1 000 школьников. Занятие было приурочено к Международному дню борьбы с кибербуллингом, поэтому и темой виртуального урока стал «Кибербуллинг: как защитить себя и других».Лекцию подросткам прочитал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURAГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Александр Вураско.

Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наша миссия как национального провайдера — сделать пребывание в интернете комфортным и безопасным для всех. Вот почему мы уделяем пристальное внимание просветительской работе, особенно среди школьников. Конечно, у “Ростелекома” есть сервисы для обеспечения безопасной работы в Сети, например, “Родительский контроль”, который позволяет взрослым отслеживать действия ребенка в виртуальном мире, блокирует нежелательный контент. Но даже лучшие технологии не заменят живого общения и открытого обсуждения проблем».

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар»:

«В ходе лекции мы с ребятами затронули важные моменты онлайн-общения. Школьники научились определять, когда собеседник переходит границы и его высказывания становятся агрессивными и оскорбительными. Узнали о важных шагах, которые нужно предпринять подростку, если он стал жертвой или свидетелем травли. Также мы обсудили, как можно защитить себя и своих друзей от кибербуллинга. Радует, что наши рекомендации получили такой живой отклик у детей».

В адрес спикера поступило не менее трех десятков вопросов. Дети активно делились историями виртуальной травли, с которыми пришлось столкнуться им самим или их друзьям. В финале общения юные слушатели пришли к единогласному выводу: общаться онлайн, так же, как и вживую, нужно уважительно. При этом важно защищать себя и поддерживать других в сложных ситуациях.

Дарья Фролова, заведующая отделом молодежных проектов и волонтерской деятельности ГБУК РО «Библиотека им. Горького», город Рязань:

«Очень важно, что проблема кибербуллинга не замалчивается, а обсуждается всё более открыто, и дети не остаются наедине с сетевыми агрессорами. Главное — на лекции ученики усвоили не только нормы интернет-этикета, но и получили ценные советы, как обезопасить себя и друзей от травли. Спасибо “Ростелекому” за такое мероприятие!».

По данным исследований, более половины российских пользователей сталкивались с проявлениями агрессии в Сети, причем треть из них сами становились жертвами травли.

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